Песков опроверг сообщения об отмене встречи Путина и Рогозина

Владимир Путин и Дмитрий Рогозин (Фото: kremlin.ru)

Встреча президента России Владимира Путина и главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина накануне задержания советника главы госкорпорации не планировалась. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

О том, что президент отменил встречу с главой «Роскосмоса», назначенную на 6 июля, «без объяснения причин», написал «МК». По данным издания, Рогозин должен был доложить Путину о состоянии дел в «Роскосмосе», а также, возможно, обсудить продление его полномочий на посту главы госкорпорации.

«Это не так. Такая встреча не планировалась», — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли встреча была запланирована и затем отменена.

Советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Сафронов был задержан ранее 7 июля по подозрению в государственной измене. По версии ФСБ, он собирал данные для одной из спецслужб НАТО.