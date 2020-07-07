Сафронова допросили в ФСБ в присутствии адвоката по назначению

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Советника главы «Роскосмоса», бывшего военного корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, допрашивали в ФСБ присутствии адвоката по назначению Михаила Баева, сообщил РБК сам защитник.

В коридоре суда госзащитник отказался отвечать на вопросы РБК, ссылаясь на подписку о неразглашении данных следствия.

В суде также находится адвокат «Правозащиты открытки» Олег Елисеев. Он сказал РБК, что ему так и не удалось пообщаться с Сафроновым.

Ранее Сафронова доставили в Лефортовский суд Москвы.

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