Дело Ивана Сафронова , 07 июл, 16:28
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Сафронова допросили в ФСБ в присутствии адвоката по назначению
Советника главы «Роскосмоса», бывшего военного корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, допрашивали в ФСБ присутствии адвоката по назначению Михаила Баева, сообщил РБК сам защитник.
В коридоре суда госзащитник отказался отвечать на вопросы РБК, ссылаясь на подписку о неразглашении данных следствия.
В суде также находится адвокат «Правозащиты открытки» Олег Елисеев. Он сказал РБК, что ему так и не удалось пообщаться с Сафроновым.
Ранее Сафронова доставили в Лефортовский суд Москвы.
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