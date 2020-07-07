Следователи ФСБ потребовали арестовать Ивана Сафронова
Обвинение потребовало арестовать советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.
«В Лефортовский районный суд Москвы поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы суда.
Сафронова уже доставили в суд для избрания меры пресечения, передает корреспондент РБК. У здания суда собрались журналисты.