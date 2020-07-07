Следователи ФСБ потребовали арестовать Ивана Сафронова

Следствие требует арестовать журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Его уже доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресечения

Иван Сафронов (в центре) (Фото: ФСБ РФ)

Обвинение потребовало арестовать советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

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«В Лефортовский районный суд Москвы поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Сафронова уже доставили в суд для избрания меры пресечения, передает корреспондент РБК. У здания суда собрались журналисты.