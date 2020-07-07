Правозащитники сообщили о недопуске адвоката к Сафронову

Иван Сафронов (в центре) (Фото: ФСБ РФ)

Адвоката проекта «Правозащита Открытки» Олега Елисеева не пускают к обвиняемому в госизмене советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову. Об этом РБК сообщил правозащитник Сергей Бадамшин.

«Недопуск адвокатов является нарушением закона. И в дальнейшем мы будем подавать жалобу в Лефортовский суд», — заявил Бадамшин. Он добавил, что Елисеев находится у КПП следственного управления ФСБ, а все нарушения в дальнейшем будут обжалованы.

«Вопрос к ФСБ: если все по закону, то почему вы не пускаете адвокатов? Значит, что-то хотят скрыть», — сказал правозащитник. Он отметил, что подобные действия являются обычной практикой следственного управления ФСБ. «Не умеют эти люди работать со СМИ и адвокатами и не хотят учиться», — резюмировал Бадамшин.

Ранее он сообщил в Telegram, что Елисеев приехал на КПП, после чего дежурный связался с дежурным управления. Там сообщили, что не располагают информацией о нахождении Сафронова в здании.