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Дело Ивана Сафронова ,  
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Правозащитники сообщили о недопуске адвоката к Сафронову

Иван Сафронов (в центре)
Иван Сафронов (в центре) (Фото: ФСБ РФ)

Адвоката проекта «Правозащита Открытки» Олега Елисеева не пускают к обвиняемому в госизмене советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову. Об этом РБК сообщил правозащитник Сергей Бадамшин.

«Недопуск адвокатов является нарушением закона. И в дальнейшем мы будем подавать жалобу в Лефортовский суд», — заявил Бадамшин. Он добавил, что Елисеев находится у КПП следственного управления ФСБ, а все нарушения в дальнейшем будут обжалованы.

«Вопрос к ФСБ: если все по закону, то почему вы не пускаете адвокатов? Значит, что-то хотят скрыть», — сказал правозащитник. Он отметил, что подобные действия являются обычной практикой следственного управления ФСБ. «Не умеют эти люди работать со СМИ и адвокатами и не хотят учиться», — резюмировал Бадамшин.

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Иван Сафронов (в центре)

Ранее он сообщил в Telegram, что Елисеев приехал на КПП, после чего дежурный связался с дежурным управления. Там сообщили, что не располагают информацией о нахождении Сафронова в здании.

«При этом ФСБ публикует кадры, где Сафронова конвоируют по второму этажу следственного управления ФСБ», — писал Бадамшин.

Бывшего корреспондента «Коммерсанта» и советника Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова задержали утром 7 июля. Ему предъявили обвинение в государственной измене (ст. 275 УК). В «Роскосмосе» сообщили, что уголовное дело не связано с текущей работой Сафронова в госкорпорации.

По версии ФСБ, Сафронов работал на одну из спецслужб НАТО, собирая и передавая им сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, представляющие собой гостайну. В квартире Сафронова силовики провели обыски.

Теги: Иван Сафронов, адвокат, ФСБ, новости
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