СК предъявил обвинения еще двум подозреваемым в публикации фото нацистов

Следователи предъявили обвинения двум жителям Перми и Казани, подозреваемым в публикации фотографий нацистских преступников на сайте движения «Бессмертный полк России». Об этом сообщается на сайте СК России.

«Двум ранее установленным лицам — Мухаммеду Эль-Айюби и Даниилу Шестакову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК России «Реабилитация нацизма», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что Эль-Айюби не позднее 4 мая разместил фотографию лидера Третьего Рейха Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Изображение сопровождалось подписью «Гилтер Адик». Шестаков не позднее 5 мая разместил фото изменника Родины Андрея Власова.

Эль-Айюби частично признал вину, Шестаков вину признал полностью и раскаялся в содеянном, указывает СК.