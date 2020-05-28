СК предъявил обвинение еще троим подозреваемым в публикации фото нацистов

Фото: СК РФ

Следователи предъявили обвинение еще троим подозреваемым по делу о реабилитации нацизма, связанному с загрузкой фотографий нацистов на сайт акции «Бессмертный полк». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Обвинение предъявили Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову. В СКР сообщили, что им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма).

По данным следствия, житель Ульяновска Круглов 4 мая зашел в приложение «Бессмертный полк онлайн» и оформил заявку с изображением фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, чтобы разместить фото на сайте «Бессмертного полка». Аналогично поступил и житель Самары Шабанов.

«Подобные действия следствие квалифицирует как одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала», — говорится в сообщении ведомства.