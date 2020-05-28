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СК предъявил обвинение еще троим подозреваемым в публикации фото нацистов

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следователи предъявили обвинение еще троим подозреваемым по делу о реабилитации нацизма, связанному с загрузкой фотографий нацистов на сайт акции «Бессмертный полк». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Обвинение предъявили Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову. В СКР сообщили, что им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма).

По данным следствия, житель Ульяновска Круглов 4 мая зашел в приложение «Бессмертный полк онлайн» и оформил заявку с изображением фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, чтобы разместить фото на сайте «Бессмертного полка». Аналогично поступил и житель Самары Шабанов.

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«Подобные действия следствие квалифицирует как одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала», — говорится в сообщении ведомства.

В СК также рассказали, что Симанов из Перми 9 мая оформил заявку с фотографией перешедшего на сторону Третьего рейха советского военачальника Андрея Власова, чтобы показать этот снимок в ходе акции «Бессмертный полк». В действиях Симанова следователи усмотрели публичное распространение сведений о днях воинской славы России, которые выражают явное неуважение к обществу.

Круглов и Симанов признали свою вину, а Шабанов не признал и не раскаялся в содеянном.

Ранее в мае СКР установил еще двух подозреваемых в публикации фото нацистов в рамках акции «Бессмертный полк». Ими оказались жители Казани и Перми, которые разместили снимки Гитлера и Власова. В середине месяца в ведомстве отметили, что по IP-адресам установили, кто пытался выложить фото нацистов. В комитете сообщили, что среди причастных к публикациям жители Волгограда, Ульяновска, Самары и Перми, но большая часть подозреваемых — иностранцы.

Акция «Бессмертный полк» проходила онлайн из-за ситуации с коронавирусом. Впоследствии президент России Владимир Путин предложил провести шествие 26 июля, в день ВМФ.

Теги: Следственный комитет, реабилитация нацизма
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