В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 2 тыс. человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 71,34 (+0,84) Инвестиции, 06 июл, 13:44
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 80,56 (+1,34) Инвестиции, 06 июл, 13:44
В России за сутки умерли 198 человек с COVID-19 Общество, 10:35 В Москве задержали советника Рогозина журналиста Ивана Сафронова Общество, 10:34 В России за сутки выявили более 6,3 тыс. заболевших Общество, 10:32 Серийный предприниматель: как заработать $1 млрд на soft skills РБК и Barrett, 10:29 Большинство российских врачей усомнились в официальных данных по COVID-19 Общество, 10:25 Виртуальные ботинки и спортивные маски: главное в fashion-ретейле Pro, 10:16 Почему девелопмент полного цикла стал основой антикризисной стратегии Недвижимость, 10:13 Аналитики сообщили о сокращении закупок лекарств для льготников на 25% Общество, 10:11 В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 2 тыс. человек Общество, 10:02 Какие профессии выбирает поколение Z Совместный проект, 09:58 700 тыс. отелей начнут принимать к оплате биткоин Крипто, 09:57 Футболист НФЛ Махоумс подписал крупнейший контракт в истории спорта Спорт, 09:53 TikTok объявил о прекращении работы на территории Гонконга Технологии и медиа, 09:53 Глава минздрава Кузбасса заразился коронавирусом Общество, 09:36
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 2 тыс. человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 2 066 пациентов. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, чьи слова цитирует оперативный штаб по борьбе с пандемией.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 159 718», — сообщила вице-мэр.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июля
Общество


По последним данным, в столице число умерших от коронавируса достигло 3 999 человек. За прошедшие сутки выявлено 685 новых случаев заражения (225 545 — всего).

Москва все еще лидирует среди российских регионов по количеству заразившихся коронавирусом — треть от общего числа в стране.1 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, по его мнению, вторая волна заражения коронавирусом в городе маловероятна, так как прирост новых инфицированных сейчас самый низкий с апреля, а эпидемиологическая ситуация в городе улучшается с каждой неделей.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 687,8 тыс. (6611 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 454,3 тыс. человек, умерли — 10 296 человек.

В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что Россию может ждать вторая волна пандемии. По ее мнению, риск того, что эпидемия вернется в фазу подъема осенью, пока достаточно. Кроме того, по ее словам, вторая волна COVID-19 может совпасть с сезонной вспышкой гриппа.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, COVID-19, Москва
Материалы по теме
Опрос показал смену связанных с коронавирусом страхов россиян
Общество
Минобороны показало видео с испытателями вакцины от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter