В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 2 тыс. человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 2 066 пациентов. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, чьи слова цитирует оперативный штаб по борьбе с пандемией.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 159 718», — сообщила вице-мэр.

По последним данным, в столице число умерших от коронавируса достигло 3 999 человек. За прошедшие сутки выявлено 685 новых случаев заражения (225 545 — всего).

Москва все еще лидирует среди российских регионов по количеству заразившихся коронавирусом — треть от общего числа в стране.1 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, по его мнению, вторая волна заражения коронавирусом в городе маловероятна, так как прирост новых инфицированных сейчас самый низкий с апреля, а эпидемиологическая ситуация в городе улучшается с каждой неделей.



По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 687,8 тыс. (6611 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 454,3 тыс. человек, умерли — 10 296 человек.

В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что Россию может ждать вторая волна пандемии. По ее мнению, риск того, что эпидемия вернется в фазу подъема осенью, пока достаточно. Кроме того, по ее словам, вторая волна COVID-19 может совпасть с сезонной вспышкой гриппа.