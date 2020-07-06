В Москве количество умерших от коронавируса достигло 3999 человек
За последние сутки в Москве скончались 24 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб. Также у всех пациентов была подтверждена пневмония.
Общее число жертв инфекции в столице с учетом новых смертей достигло 3999.
Всего с начала пандемии положительный тест на коронавирус в Москве сдали 225 545 человек, из них сейчас болеют 63 918 человек. Еще 157 652 человека вылечились от COVID-19.
Москва остается лидером по числу заражений коронавирусом — на долю столицы приходится примерно треть от всех зараженных в России (687 862).
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом