В Москве количество умерших от коронавируса достигло 3999 человек

За последние 24 часа в столице умерли 24 пациента с коронавирусом. Всего в Москве скончались 3999 больных

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

За последние сутки в Москве скончались 24 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб. Также у всех пациентов была подтверждена пневмония.

Общее число жертв инфекции в столице с учетом новых смертей достигло 3999.

Всего с начала пандемии положительный тест на коронавирус в Москве сдали 225 545 человек, из них сейчас болеют 63 918 человек. Еще 157 652 человека вылечились от COVID-19.

Москва остается лидером по числу заражений коронавирусом — на долю столицы приходится примерно треть от всех зараженных в России (687 862).