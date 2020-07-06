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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве количество умерших от коронавируса достигло 3999 человек

За последние 24 часа в столице умерли 24 пациента с коронавирусом. Всего в Москве скончались 3999 больных
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

За последние сутки в Москве скончались 24 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб. Также у всех пациентов была подтверждена пневмония.

Общее число жертв инфекции в столице с учетом новых смертей достигло 3999.

Всего с начала пандемии положительный тест на коронавирус в Москве сдали 225 545 человек, из них сейчас болеют 63 918 человек. Еще 157 652 человека вылечились от COVID-19.

Москва остается лидером по числу заражений коронавирусом — на долю столицы приходится примерно треть от всех зараженных в России (687 862).

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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1 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, по его мнению, вторая волна заражения коронавирусом в городе маловероятна. «Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — сказал мэр. Он также подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью улучшается еженедельно.

О том, что Россию может ждать вторая волна пандемии, ранее говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, это может случиться осенью и совпасть с сезонной вспышкой гриппа. «<...> пока рисков, что этот эпидпроцесс вернется в фазе своего подъема и развития в осеннюю пору, достаточно. Пока мы к этому готовимся. Я не хочу сказать: опасаемся или боимся, но мы должны быть готовы, что мы сейчас и делаем», — отмечала Попова.

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Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
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