В Москве за сутки обнаружили 685 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за сутки выявили 685 новых случаев заражения коронавирусом, в области — 292 случая, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

За сутки в столице вылечились 632 пациента с COVID-19, умерли 22 человека. В Подмосковье за последние сутки выздоровели 406 человек, ни один пациент с коронавирусной инфекцией не умер.

С начала эпидемии COVID-19 в Москве число заболевших достигло 225 545 человек, в области — 59 345. Оправились от болезни 157 652, в регионе — 38 754. В Москве умерли 3975 пациентов с коронавирусом, в области — 947.

Всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 687 862 случая инфицирования, 454 329 человек выздоровели, 10 296 умерли.