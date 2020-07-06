Военные эксперты оценили слова о готовности Украины к боям с Россией

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У Украины нет достаточных сил и средств для полномасштабных боевых столкновений с Россией. Об этом РБК сообщил генерал-лейтенант Айтеч Бижев, бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ.

«После раздела Черноморского флота между Советским союзом и Украиной часть средств отошла к ним, но насколько известно, за это время они не построили ни одного корабля, какими силами и средствами они воевать будут? У них нет ни ПВО, ни авиации, ни сил военно-морского флота, ни ударных кораблей, ни подводных флотов», — пояснил он, комментируя заявление командующего боевым флотом Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о готовности ко вторжению России.

По словам Бижева, это заявление носит «чисто популистский» характер и является провокацией. Он отметил, что у военных нет статуса для того, чтобы говорить, готова страна к войне или нет, поэтому заявление Неижпапы является неприемлемым. «Такие вещи может говорить только президент страны, и даже не министр обороны», — подчеркнул Бижев.

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин в разговоре с РБК выразил мнение, что слова о готовности Украины ко вторжению России предназначены для «внутреннего потребления», поднятия самосознания украинских моряков.