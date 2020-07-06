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Военные эксперты оценили слова о готовности Украины к боям с Россией

Фото: navy.mil.gov.ua
Фото: navy.mil.gov.ua

У Украины нет достаточных сил и средств для полномасштабных боевых столкновений с Россией. Об этом РБК сообщил генерал-лейтенант Айтеч Бижев, бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ.

«После раздела Черноморского флота между Советским союзом и Украиной часть средств отошла к ним, но насколько известно, за это время они не построили ни одного корабля, какими силами и средствами они воевать будут? У них нет ни ПВО, ни авиации, ни сил военно-морского флота, ни ударных кораблей, ни подводных флотов», — пояснил он, комментируя заявление командующего боевым флотом Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о готовности ко вторжению России.

По словам Бижева, это заявление носит «чисто популистский» характер и является провокацией. Он отметил, что у военных нет статуса для того, чтобы говорить, готова страна к войне или нет, поэтому заявление Неижпапы является неприемлемым. «Такие вещи может говорить только президент страны, и даже не министр обороны», — подчеркнул Бижев.

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин в разговоре с РБК выразил мнение, что слова о готовности Украины ко вторжению России предназначены для «внутреннего потребления», поднятия самосознания украинских моряков.

По его словам, за заявлениями о создании ракеты «Нептун», которая может разрушить Крымский мост, ничего не стоит, поскольку Украина не в состоянии осилить промышленное и серийное производство. Литовкин пояснил, что украинская промышленность разрушена и комплектующие взять негде. Он допустил, что Киев может сделать что-то из запасных частей, но это не будет значить, что они готовы к войне.

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«Надо понимать простую вещь, которую не понимают на Украине. Война не ведется одними катерами или «Нептунами», война — это комплексные действия на земле, воде, воздухе и много-много чего другого. Поэтому безграмотное заявление командующего ВМС Украины выдает дилетантство и бахвальство, игру на публику, демонстрацию верности бандеровским заветам», — заключил Литовкин.

Накануне Неижпапа заявил, что ВМС Украины готовятся к вторжению России в Херсонскую область, чтобы пустить воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу в Крым. Он напомнил, что у Украины есть ракетный комплекс «Нептун», который они смогут применить с материковой части страны на подходах к Севастополю.

В Кремле назвали заявление контр-адмирала «искусственным нагнетанием антироссийской истерии» и абсолютной глупостью. Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что Москва не планирует ни на кого нападать, а слова главкома ВМС Украины лишь усиливают напряжение между странами.

До 2014 года, когда Крым вошел в состав России, вода из Днепра поступала на полуостров по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему 85% потребностей сельского хозяйства территории в пресной воде. Однако позднее Киев закрыл шлюзы канала. В сентябре 2018 года власти Украины назвали условие возобновления поставок воды — признание Москвой «факта оккупации Крыма».
 

Теги: эксперты, боеготовность, Украина, Россия, вторжение, новости
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