Порошенко заявил о намерении вооружить армию Украины ракетами «Нептун»

Президент Украины Петр Порошенко пообещал «в чрезвычайно короткие сроки» принять на вооружение новейшие комплексы противокорабельных ракет «Нептун», оснастив ими части военно-морских и сухопутных сил страны. Об этом он заявил во время участия в испытаниях этой разработки.

«Сегодня мы готовы к тому, чтобы завершить испытания. И по моему приказу в чрезвычайно короткие сроки поставить на вооружение и вооружить части ВМС и Сухопутных войск», — заявил Порошенко, слова которого ​приводятся на его официальном сайте.

Противокорабельные ракеты «Нептун» предназначены для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. т, а также наземных целей. Их разработка на Украине ведется местным конструкторском бюро «Луч» с 2013 года. Комплексы были созданы на основе советской ракеты Х-35.

Очередной этап испытаний «Нептунов» состоялся на украинском испытательном госполигоне ВСУ в Одесской области. Увеличение радиуса действия указанной ракеты, которое произошло во время ее разработки, Порошенко назвал достижением украинского бюро «Луч».

Ранее испытания «Нептунов» проходили в Одесской области в августе и декабре прошлого года.