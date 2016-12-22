В Киеве заявили об условиях возобновления подачи воды в Крым

Россия не обращалась к украинским властям с просьбой возобновить поставки воды в Крым, заявил в эфире украинского телеканала «Эспресо TV» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

По его словам, если российские власти захотят направить такую просьбу Киеву, им надо будет сначала «обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма». Без выполнения этих условий вести переговоры о стоимости поставок воды украинские власти не будут, подчеркнул чиновник.

Полуостров испытывает проблемы с обеспечением водой после вхождения в состав России в 2014 году. Украина после этого стала блокировать поставки воды на полуостров. В апреле 2017 года в Херсонской области заработала дамба, из-за которой подача воды по Северо-Крымскому каналу остановилась.

Власти полуострова начали бурить собственные скважины, чтобы обеспечить население питьевой водой.

В июне 2018 года глава Крыма Сергей Аксенов ввел в четырех районах режим чрезвычайного положения из-за засухи. Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев связал засуху с перекрытием поставок воды с Украины.

8 августа глава правительства Дмитрий Медведев поручил Минобороны и Минприроды создать рабочую группу, которая займется решением проблем с водообеспечением Крыма. К работе группы планировалось привлечь другие ведомства, госкорпорацию «Росатом» и Российскую академию наук.