Сенаторы оценили слова главкома ВМС Украины о боевых действиях с Россией

Алексей Неижпапа (Фото: navy.mil.gov.ua)

Заявление командующего боевым флотом Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о готовности к боевым действиям с Россией является провокацией, заявил в разговоре с РБК первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Подобные заявления лишь усиливают напряжение между странами, а когда их делает военный — это «несусветная глупость», которую к тому же можно расценить как угрозу.

«Россия не собирается ни на кого нападать. Все разговоры эти подливают масла в огонь и без того в сложных отношениях между нашими странами», — сказал Джабаров. Сенатор выразил надежду, что «заявление останется заявлением, о котором быстро все забудут».

«Это информационная провокация во всех отношениях и в том, что там какие-то действия мы планируем», — заявил в разговоре с РБК член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.