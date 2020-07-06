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Сенаторы оценили слова главкома ВМС Украины о боевых действиях с Россией

Алексей Неижпапа
Алексей Неижпапа (Фото: navy.mil.gov.ua)

Заявление командующего боевым флотом Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о готовности к боевым действиям с Россией является провокацией, заявил в разговоре с РБК первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Подобные заявления лишь усиливают напряжение между странами, а когда их делает военный — это «несусветная глупость», которую к тому же можно расценить как угрозу.

«Россия не собирается ни на кого нападать. Все разговоры эти подливают масла в огонь и без того в сложных отношениях между нашими странами», — сказал Джабаров. Сенатор выразил надежду, что «заявление останется заявлением, о котором быстро все забудут».

Главком ВМС Украины сообщил о готовности к боевым действиям с Россией
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Алексей Неижпапа

«Это информационная провокация во всех отношениях и в том, что там какие-то действия мы планируем», — заявил в разговоре с РБК член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, в ВМС Украины, где «всего три судна», адмиралов больше, чем боеспособных кораблей. «И вот в этих условиях, когда практически нечем ни стрелять, ни плавать, они проводят эту риторику, связанную с войной c Россией», — отметил он.

Клинцевич предположил, что таким образом украинская сторона пытается «удержать в информационной повестке Украину» и «самоутвердиться». «Я не могу представить, исходя из такого, что он [главком Неижпапа] говорит, чтобы кто-то дал такую команду к боевым действиям. Тем более на Херсон, где люди, где могут быть человеческие жертвы», — подчеркнул член комитета Совфеда по обороне.

Комментируя рассуждения Неижпапы об украинском ракетном комплексе «Нептун», Клинцевич отметил, что ракета будет сбита, как только взлетит, и не успеет долететь до цели. «Нужны этому адмиралу вот такой позор и такие действия? Наверное, нет», — добавил он.

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Главком ВМС Украины ранее 6 июля заявил, что Украина готовится к «российскому вторжению» в Херсонскую область. По его словам, Киев ожидает от России попытки вторжения в эту область, чтобы пустить воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу на полуостров.

«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю», — сказал Неижпала.

Он также отметил, что командование флота осознает, что полномасштабная военная конфронтация двух стран приведет к большим потерям.

Теги: Владимир Джабаров, Франц Клинцевич, Совет Федерации, ВМС Украины ..., боевые действия, новости
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