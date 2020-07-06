Кремль ответил на слова главкома ВМС Украины о подготовке к вторжению

Алексей Неижпапа (Фото: navy.mil.gov.ua)

Заявление командующего боевым флотом Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о готовности ко вторжению России является искусственным нагнетанием антироссийской истерии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии, которое никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке» — подчеркнул он.

Ранее Неижпапа заявил, что Военно-морские силы Украины готовятся к вторжению России в Херсонскую область, чтобы пустить воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу в Крым. Он упомянул ракетный комплекс «Нептун», дальность которого, по его словам, позволяет применять его с материковой части страны на подходах к Севастополю.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров счел слова главкома ВМС Украины провокацией, которая усиливает напряжение между странами. Он подчеркнул, что Москва не планирует ни на кого нападать.