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Кремль ответил на слова главкома ВМС Украины о подготовке к вторжению

Алексей Неижпапа
Алексей Неижпапа (Фото: navy.mil.gov.ua)

Заявление командующего боевым флотом Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о готовности ко вторжению России является искусственным нагнетанием антироссийской истерии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии, которое никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке» — подчеркнул он.

Ранее Неижпапа заявил, что Военно-морские силы Украины готовятся к вторжению России в Херсонскую область, чтобы пустить воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу в Крым. Он упомянул ракетный комплекс «Нептун», дальность которого, по его словам, позволяет применять его с материковой части страны на подходах к Севастополю.

Украина разместит «угрожающие» Крымскому мосту ракеты на Черном море
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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров счел слова главкома ВМС Украины провокацией, которая усиливает напряжение между странами. Он подчеркнул, что Москва не планирует ни на кого нападать.

По мнению члена комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, украинская сторона с помощью подобных заявлений пытается «удержать в информационной повестке Украину» и «самоутвердиться».

До 2014 года вода из Днепра поступала в Крым по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему 85% потребностей сельского хозяйства территории в пресной воде. Однако после вхождения полуострова в состав России Киев закрыл шлюзы канала.

В сентябре 2018 года украинские власти назвали условие возобновления поставок воды — признание Москвой «факта оккупации Крыма».

Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов в 2019 году говорил, что полуостров намерен обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску воды из Днепра. Однако в конце июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти полуострова не станут просить у украинского президента Владимира Зеленского возобновить подачу воды с материка.
 

Теги: Кремль, Украина, Россия, вторжение
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