Украина разместит «угрожающие» Крымскому мосту ракеты на Черном море

ВМС Украины разместят три комплекса крылатых ракет «Нептун» на Черном и Азовском морях в 2021 году. О том, что ракеты могут «в минуты» снести Крымский мост, ранее говорил экс-глава СНБО Александр Турчинов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

ВМС Украины планируют в 2021 году принять на вооружение противокорабельные комплексы с крылатыми ракетами «Нептун» и развернуть три дивизиона. Об этом заявил в интервью украинскому «Радио Свобода» командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа. На эту должность он был назначен в июне.

Один из дивизионов разместят на Азовском море, два — на Черном, рассказал он.

По словам Неижпапы, испытания ракетного комплекса длились несколько месяцев и показали, «что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно». «Оружие однозначно эффективно, главная задача сейчас — получить «Нептун» можно скорее и грамотно их применять», — заявил он.

Командующий ВС Украины назвал Россию «главным врагом» страны и добавил, что «угроза полномасштабной агрессии» со стороны Москвы актуальна с 2014 года. «Все мероприятия наших органов управления и воинских частей направлены соответственно на отражение агрессии», — заявил он.