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Политика ,  
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Украина разместит «угрожающие» Крымскому мосту ракеты на Черном море

ВМС Украины разместят три комплекса крылатых ракет «Нептун» на Черном и Азовском морях в 2021 году. О том, что ракеты могут «в минуты» снести Крымский мост, ранее говорил экс-глава СНБО Александр Турчинов
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

ВМС Украины планируют в 2021 году принять на вооружение противокорабельные комплексы с крылатыми ракетами «Нептун» и развернуть три дивизиона. Об этом заявил в интервью украинскому «Радио Свобода» командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа. На эту должность он был назначен в июне.

Один из дивизионов разместят на Азовском море, два — на Черном, рассказал он.

По словам Неижпапы, испытания ракетного комплекса длились несколько месяцев и показали, «что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно». «Оружие однозначно эффективно, главная задача сейчас — получить «Нептун» можно скорее и грамотно их применять», — заявил он.

Украина провела боевые испытания «угрожающей» Крымскому мосту ракеты
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Фото: Global Look Press

Командующий ВС Украины назвал Россию «главным врагом» страны и добавил, что «угроза полномасштабной агрессии» со стороны Москвы актуальна с 2014 года. «Все мероприятия наших органов управления и воинских частей направлены соответственно на отражение агрессии», — заявил он.

«Нептун» разрабатывает украинское конструкторское бюро «Луч», конструкция этой ракеты основана на российской Х-35. Бывший президент Украины Петр Порошенко утверждал, что дальность некоторых ракет — более 1 тыс. км.

В июле 2019 года бывший глава Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов назвал комплекс «Нептун» способным «в течение нескольких минут» уничтожить Крымский мост и российские военные корабли любого класса. В ответ на это зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что столкновение на море с российским морским флотом «очевидно, закончится крахом для ВМС Украины».

На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты
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ПКР &laquo;Нептун&raquo;

19 июня украинские военные отчитались об успешном испытании противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью. Ракета весом 870 кг может нести боеголовку массой 150 кг, дальность ее пуска может достигать до 280 км, а скорость — около 900 км/ч.

Генеральный директор «Луча» Олег Коростелев ранее выразил надежду, что Минобороны Украины примет «Нептун» на вооружение в течение 1,5–2 месяцев. Поставка в украинские ВС одного дивизиона ракет потребует около 11 месяцев.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Украина, ракеты, Крымский мост
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