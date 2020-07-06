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Оставившую сына в «Лосином острове» женщину отправили на лечение

Надежда Куликова перед оглашением приговора в Бабушкинском районном суде города Москвы
Надежда Куликова перед оглашением приговора в Бабушкинском районном суде города Москвы (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Бабушкинский районный суд Москвы направил на принудительное лечение женщину, которая в феврале 2019 года оставила своего сына на ночь в заповеднике «Лосиный остров». Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Решен вопрос о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Куликовой Н. И., совершившей запрещенные уголовным законом деяния, подпадающие под признаки ст. 125 УК России, ст. 156 УК России, в состоянии невменяемости», — отметил представитель суда.

Ранее столичное ГСУ СК России попросило суд направить женщину на принудительное лечение. Комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что в момент совершения противозаконных действий она не осознавала их характер и общественную опасность.

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В феврале 2019 года женщина подала заявление в полицию о пропаже своего шестилетнего сына. Она говорила, что, проезжая мимо «Лосиного острова» на машине, ее ребенок попросил заехать туда, а потом убежал. Позже мальчик вышел к заправке на МКАД, где его обнаружила полиция. Очевидцы сообщали, что на ребенке был мешок и скотч. Позднее его мать задержали и арестовали. У нее обнаружили рулоны скотча и нож.

Против нее возбудили дело по ст. 125 УК России «Оставление в опасности», ст. 156 УК России «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Теги: Москва, принудительное лечение, Лосиный Остров, новости
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