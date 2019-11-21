СК попросил отправить на лечение оставившую сына в Лосином острове мать

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении матери, оставившей сына в московском парке «Лосиный остров», и попросили суд направить ее на принудительное лечение. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Москве.

В сообщении отмечается, что к выводу о необходимости лечения следствие пришло по итогам комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы. В момент совершения действий женщина не осознавала характер и общественную опасность своих действий, а также не могла руководить ими, заключили эксперты.

18 февраля 2019 года женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего шестилетнего сына. По ее словам, она проезжала мимо заповедника «Лосиный остров» на машине, ребенок попросил ее заехать туда, а потом убежал.

Мальчик позже вышел к заправке на МКАД, где его обнаружила полиция. По словам очевидцев, на нем был мешок, обмотанный скотчем. Мать позже задержали для допроса, а впоследствии арестовали. У женщины нашли три рулона скотча и нож.