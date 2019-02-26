Решение о передаче бабушке найденного в Лосином острове ребенка отменили

Отдел социальной защиты населения района Братеево отменил решение о передаче под опеку бабушке ребенка, которого мать оставила на ночь в столичном парке «Лосиный остров». Об этом сообщает Следственный комитет.

СК назвал передачу ребенка бабушке преждевременным и необоснованным решением, поскольку в рамках расследования дела не до конца изучены все обстоятельства произошедшего и роль в нем каждого члена семьи. «При решении дальнейшей судьбы пострадавшего мальчика прежде всего должны учитываться его интересы», — отмечает ведомство.

В результате расследования ряда дел о преступлениях в отношении детей со стороны приемных родителей следователи выявили формальный подход органов опеки к устройству детей в семьи, сообщает СК. Кроме того, ведомство отметило выявленное халатное отношение соцслужб к контролю за жизнью приемных детей и условиями их воспитания.

Инцидент в парке Лосиный Остров произошел в ночь на 18 февраля. Мать ребенка, которая обратилась в полицию с заявлением о его пропаже, утверждает, что 17 февраля она проезжала с сыном мимо заповедника и заехала туда по его просьбе. Мальчик, выйдя из машины, убежал в лес и не вернулся к ней, рассказывала она.