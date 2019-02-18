Следователи задержали мать потерявшегося на Лосином Острове ребенка

Мать ребенка, потерявшегося в заповеднике Лосиный Остров в Москве, задержали. Об этом сообщается в аккаунте Следственного комитета в Twitter.

«Мать ребенка, который пробыл всю ночь один на территории столичного заповедника Лосиный Остров, задержана для выяснения объективной картины произошедшего и проведения дополнительных следственных действий», — говорится в сообщении.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, после того как ее шестилетний сын потерялся в парке Лосиный Остров вечером 17 февраля. Он убежал от нее в заповеднике и впоследствии не вернулся. Однако на следующий день полицейские нашли ребенка и передали его медикам.

Он вышел недалеко от заправки, где его обнаружили взрослые. Следователи возбудили уголовное дело, а мать допросили.