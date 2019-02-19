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У матери найденного в Лосином Острове мальчика изъяли скотч и нож
Очевидцы рассказывали, что ребенок шел вдоль МКАД с перемотанным скотчем мешком на голове. По их словам, мальчик сказал, что в заповедник его привела мама, она надела ему на голову мешок и уехала
Мать ребенка, который пробыл всю ночь один на территории столичного заповедника Лосиный Остров (Фото: СК РФ)

Следователи нашли у женщины, которая заявила о пропаже ее шестилетнего сына в московском национальном парке Лосиный Остров, три рулона скотча и нож. Об этом РБК рассказали источник в ГУ МВД по Москве и собеседник в территориальном отделе полиции.

Найденные улики силовики изъяли. По данным следствия, рано утром 18 февраля в полицию обратилась 34-летняя женщина. Она сказала, что накануне вечером в лесном массиве на территории национального парка на севере Москвы пропал ее шестилетний сын.

Правоохранительные органы возбудили дело по статье «Убийство» (при пропаже детей дело, как правило, заводится именно по этой статье).

Через некоторое время в полицию сообщили, что на 102-м км МКАД нашли мальчика, которого, как выяснилось позже, и искала женщина. Ребенку вызвали скорую помощь и госпитализировали с переохлаждением. В официальном сообщении следователей говорилось, что ребенок всю ночь пробыл один на территории заповедника, а под утро вышел из парка неподалеку от автозаправки, где его обнаружили.

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Следователи задержали мать потерявшегося на Лосином Острове ребенка

Для прояснения деталей произошедшего мать ребенка задержали. Источники РБК уточнили, что ее задержали по подозрению в совершении преступления. Сама она утверждала, что вечером 17 февраля она с сыном проезжала мимо Лосиного Острова, ребенок попросил остановиться и заехать туда, однако в лесу он убежал и не вернулся.

«Пятый канал» со ссылкой на очевидцев случившегося сообщал, что ребенок шел вдоль дороги с мешком на голове, который был перемотан скотчем в районе подмышек. Случайные прохожие отвели ребенка на автозаправку, которая находилась рядом, где его накормили. Там мальчик рассказал, что в лес его привела мама, она надела на него пакет и перевязала скотчем, оставив одного в лесу.

Авторы: Дмитрий Серков, Анна Трунина
Теги: Москва, Лосиный Остров
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