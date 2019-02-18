Полиция нашла потерявшегося в парке «Лосиный остров» 6-летнего ребенка

Сотрудники полиции нашли ребенка, который потерялся в национальном парке «Лосиный остров» в Москве, сказали РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«В полицию обратилась женщина, сообщила что ее шестилетний сын потерялся в парке «Лосиный остров». В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции мальчик найден. В настоящее время он передан бригаде скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

По заявлению матери, вечером 17 февраля, когда они с сыном проезжали мимо «Лосиного острова», ребенок попросил остановиться и заехать туда, сообщили в московском главке Следственного комитета. «В лесном массиве ребенок убежал и не вернулся», — заявили в ведомстве.

Мать мальчика подала заявление об исчезновении несовершеннолетнего примерно в 05:35 мск 18 февраля. После этого было возбуждено уголовное дело и организован поиск ребенка.

Позже мальчик вышел из парка недалеко от заправки, где его обнаружили. Его мать допрашивают в следственном отделе, добавили в ведомстве.