Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли

Большинство предпринимателей уверены, что ситуация в дальнейшем лишь ухудшится, а рассчитывать придется только на себя

Плакат на окнах закрытого на карантин ресторана в центре Санкт-Петербурга (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел разработчик ПО для управления бизнесом «Мегаплан» (есть в распоряжении РБК).

На вопрос о том, какие отрасли больше всего пострадали от кризиса, связанного с последствиями распространения коронавирусной инфекции, 82,9% опрошенных назвали ресторанную отрасль. Проблемы в индустрии моды и красоты отметил 61,6% участников исследования, в производственной сфере — 48,5%.

Всего в опросе «Мегаплана» приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса,

Легче всего, по мнению респондентов, кризис переживают игроки IT-индустрии (так считает 81,5%), телекоммуникационная отрасль (54,2%), а также медицина (37,1%).

При этом представители малого и среднего бизнеса полагают, что в нынешней непростой ситуации рассчитывать приходится только на себя. Более 83% участников опроса не надеются на помощь государства. Среди возможных путей спасения бизнеса называются переход в онлайн и автоматизацию процессов (34%), а также перевод части сотрудников на «пожизненную» удаленку и частичный отказ от офисов (21,3%). Мнение о том, что бизнесу помогут или уже начали помогать власти, разделяют 5,2% опрошенных.