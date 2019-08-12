В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра

В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра

Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной. Об этом сообщил на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Крыму зампредседателя Совета министров — постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов, передает ТАСС

По его словам, речь идет не о воде «реки Днепр, которая принадлежит Украине», а о воде, идущей «с территории РФ». Как заявил Мурадов, переговорный процесс необходим для разрешения многих проблем северной части полуострова.

Полуостров уже несколько лет не получает пресную воду с Украины. В 2014 году, после вхождения Крыма в состав России, украинской стороной были закрыты шлюзы Северо-Крымского канала, обеспечившего 85% потребностей сельского хозяйства полуострова в пресной воде. В 2017 году в Херсонской области была введена в эксплуатацию новая дамба, блокирующая подачу днепровской воды по каналу в Крым.

От нехватки воды на полуострове страдает не только сельское хозяйство. В августе 2018 года произошел выброс вредных веществ из хранилища комбината «Крымский Титан», из-за чего оказалась заражена атмосфера в районе городов Армянска и Красноперекопска. Причиной называли нехватку пресной воды, которой разбавляли отходы предприятия.