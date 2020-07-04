Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 70,5 (-0,02) Quote, 03 июл, 13:13
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 79,22 (-0,3) Quote, 03 июл, 13:13
Космонавт Вагнер сфотографировал с борта МКС ярчайшую за семь лет комету Общество, 22:59 ВОЗ остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса Общество, 22:55 «Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче с незабитым пенальти Спорт, 22:39 ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу Спорт, 22:22 Баланс между работой и семьей — как молодому отцу обойтись без жертв РБК и STADA, 22:11 «Шахтер» четвертый раз за сезон победил «Динамо» в чемпионате Украины Спорт, 22:03 В Баку загорелся лакокрасочный завод Общество, 22:02 Адвокат Ефремова опроверг завершение расследования дела о ДТП Общество, 21:55 Пациент московской больницы насмерть избил ходунками соседа по палате Общество, 21:38 Как снять видео и попасть в топ соцсетей РБК Стиль и Huawei, 21:34 В Театре Эстрады сообщили о состоянии госпитализированного Хазанова Общество, 21:12 В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного Общество, 21:04 Глава ГИБДД предсказал снижение смертности на платных дорогах до нуля Общество, 20:51 Хабиб Нурмагомедов впервые отреагировал на смерть отца Спорт, 20:43
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Адвокат Ефремова опроверг завершение расследования дела о ДТП

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Адвокат Михаила Ефремова Эльмар Пашаев в разговоре с РБК опроверг информацию о том, что расследование уголовного дела о ДТП в отношении актера завершено.

«Нет, это не так», — сказал он.

Адвокат Ефремова назвал глупостью версию об эпилепсии у актера
Общество
Эльман Пашаев (справа) и Михаил Ефремов

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что расследование уголовного дела в отношении Ефремова, устроившего дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы, завершилось.

«В ближайшее время ожидается, что стороны приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд», — сказал источник. Пашаев подтвердил агентству завершение следственных действий по делу.

«Да, но в связи с подпиской о неразглашении, никаких других подробностей сказать не могу», — сказал он, отвечая на вопрос, завершено ли расследование дела.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что расследование сейчас находится на завершающей стадии.

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский также сообщал «РИА Новости», что на следующей неделе начнется ознакомление с материалами дела.

Адвокат семьи Захарова отреагировал на непризнание Ефремовым вины в ДТП
Общество
Александр Добровинский

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в начале июня в центре Москвы. Внедорожник Jeep Grand Cherokee актера выехал на встречную полосу и врезался в машину работника службы доставки Сергея Захарова. Впоследствии мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Против Ефремова возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Экспертиза показала, что артист был пьян в момент аварии. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков. Полиция также возбудила дело о незаконном сбыте наркотических веществ. Ефремов проходит по нему в качестве свидетеля. Сейчас актер находится под домашним арестом.

Как заявлял РБК адвокат Ефремова, желание артиста материально помочь семье погибшего «не значит, что он в чем-то виноват». Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и извинился перед семьей Захарова, а также пообещал помочь. Однако родные погибшего не приняли извинений Ефремова.

Теги: новости, Михаил Ефремов, ДТП
Материалы по теме
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова
Общество
Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего
Общество
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter