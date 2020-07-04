Адвокат Ефремова опроверг завершение расследования дела о ДТП

«Да, но в связи с подпиской о неразглашении, никаких других подробностей сказать не могу», — сказал он, отвечая на вопрос, завершено ли расследование дела.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что расследование сейчас находится на завершающей стадии.

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский также сообщал «РИА Новости», что на следующей неделе начнется ознакомление с материалами дела.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в начале июня в центре Москвы. Внедорожник Jeep Grand Cherokee актера выехал на встречную полосу и врезался в машину работника службы доставки Сергея Захарова. Впоследствии мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Против Ефремова возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Экспертиза показала, что артист был пьян в момент аварии. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков. Полиция также возбудила дело о незаконном сбыте наркотических веществ. Ефремов проходит по нему в качестве свидетеля. Сейчас актер находится под домашним арестом.

Как заявлял РБК адвокат Ефремова, желание артиста материально помочь семье погибшего «не значит, что он в чем-то виноват». Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и извинился перед семьей Захарова, а также пообещал помочь. Однако родные погибшего не приняли извинений Ефремова.