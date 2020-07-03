Стала известна дата вступления в силу поправок в Конституцию

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Поправки в Конституцию России вступают в силу 4 июля, говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент поручил Федеральной службе охраны «обеспечить официальное опубликование Конституции» на официальном портале правовой информации.



Голосование по поправкам в Конституцию России продолжалось c 25 июня до вечера 1 июля. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила подсчет голосов к 10:00 мск 2 июля.

За принятие поправок к Основному закону высказались 77,92% проголосовавших, выступили против изменений — 21,27%.

Изначально общероссийское голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии COVID-19 его отложили.

Путин в преддверии основного дня голосования выступил с обращением к согражданам. Он заверил, что поправки к Конституции вступят в силу только в том случае, если их поддержат более половины участников голосования. Одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков действующего главы государства, что даст возможность Путину снова баллотироваться на выборах президента в 2024 году.

Ранее президент заявил, что «не исключает» для себя «возможности баллотироваться», если такой пункт появится в Конституции.