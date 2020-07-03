Путин подписал указ о поправках в Конституцию

Голосование по поправкам проходило в течение семи дней, с 25 июня по 1 июля. К утру 2 июля по московскому времени ЦИК завершила подсчет голосов. В поддержку внесения поправок в Основной закон проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%.

Единственным регионом, где большая часть граждан проголосовала против поправок, стал Ненецкий автономный округ (55,25% не одобряют внесение изменений, 43,78% высказались «за»). Глава региона Юрий Бездудный объяснил такие результаты голосования реакцией жителей на новости об объединении с Архангельской областью. Бездудный также сказал РБК, что эта тема закрыта, регионы объединять не будут.

Среди утвержденных поправок к Конституции содержится норма о том, что для прошлых и действующего президента не учитывается число сроков, которое они до этого занимали. Также вносится пункт о неприкосновенности бывших президентов, вводится понятие «пожизненные сенаторы», изменяется порядок назначения министров. Помимо этого прописана норма о ежегодной индексации пенсий, русский язык признается языком государствообразующего народа, а брак — союзом мужчины и женщины.