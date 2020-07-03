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Поправки в Конституцию ,  
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Путин подписал указ о поправках в Конституцию

Поправки вступят в силу 4 июля. За внесение изменения в Основной закон в ходе всероссийского голосования высказались 77,92% избирателей, против — 21,27%
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками», сообщается на сайте Кремля.

В нем говорится, что поправки вступят в силу 4 июля.

Федеральной службе охраны президент поручил «обеспечить официальное опубликование Конституции» на портале правовой информации.

После подписания указа президент Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по поправкам к Конституции. Во время обращения к участникам встречи он отметил, что поправки вступают в силу, «без всякого преувеличения, по воле народа». «Изменения, внесенные в Основной закон страны, затрагивают каждого, и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России», — отметил глава государства.

ЦИК обнародовала результаты голосования по поправкам в Конституцию
Политика
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Голосование по поправкам проходило в течение семи дней, с 25 июня по 1 июля. К утру 2 июля по московскому времени ЦИК завершила подсчет голосов. В поддержку внесения поправок в Основной закон проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%.

Единственным регионом, где большая часть граждан проголосовала против поправок, стал Ненецкий автономный округ (55,25% не одобряют внесение изменений, 43,78% высказались «за»). Глава региона Юрий Бездудный объяснил такие результаты голосования реакцией жителей на новости об объединении с Архангельской областью. Бездудный также сказал РБК, что эта тема закрыта, регионы объединять не будут.

Как изменится Конституция России. Главные поправки
Политика

Среди утвержденных поправок к Конституции содержится норма о том, что для прошлых и действующего президента не учитывается число сроков, которое они до этого занимали. Также вносится пункт о неприкосновенности бывших президентов, вводится понятие «пожизненные сенаторы», изменяется порядок назначения министров. Помимо этого прописана норма о ежегодной индексации пенсий, русский язык признается языком государствообразующего народа, а брак — союзом мужчины и женщины.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Конституция России, Владимир Путин, поправки в Конституцию
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