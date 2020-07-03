Путин подписал указ о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками», сообщается на сайте Кремля.
В нем говорится, что поправки вступят в силу 4 июля.
Федеральной службе охраны президент поручил «обеспечить официальное опубликование Конституции» на портале правовой информации.
После подписания указа президент Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по поправкам к Конституции. Во время обращения к участникам встречи он отметил, что поправки вступают в силу, «без всякого преувеличения, по воле народа». «Изменения, внесенные в Основной закон страны, затрагивают каждого, и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России», — отметил глава государства.