Путин напомнил об условии для вступления в силу поправок в Конституцию

Путин еще раз заверил, что поправки в Конституцию, закон о которых был принят Госдумой и подписан самим президентом, вступят в силу только в том случае, если за них выступит более половины участников всероссийского голосования

Президент России Владимир Путин выступил с очередным телеобращением к россиянам, объяснив, что решил сделать это в преддверии основного дня голосования по внесению поправок в Конституцию.

«Мы голосуем за страну, в которой хотим жить <...> Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам», — сказал Путин, поблагодарив всех, кто уже принял участие в голосовании.

Путин еще раз заверил, что поправки в Конституцию, закон о которых был принят Госдумой и подписан самим президентом, вступят в силу только в том случае, если за них выступит более половины участников всероссийского голосования.

В завершение выступления Путин призвал всех, кто еще не проголосовал, сделать это. «Голос каждого из вас — самый важный, самый главный», — сказал президент.

Дистанционное электронное голосование по внесению поправок в Конституцию началось 25 июня и продлится до 20:00 мск 30 июня. Очное голосование по поправкам также стартовало 25 июня и продлится вплоть до вечера 1 июля, этот день объявлен в России выходным.