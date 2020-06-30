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Поправки в Конституцию ,  
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Путин напомнил об условии для вступления в силу поправок в Конституцию

Путин еще раз заверил, что поправки в Конституцию, закон о которых был принят Госдумой и подписан самим президентом, вступят в силу только в том случае, если за них выступит более половины участников всероссийского голосования

Президент России Владимир Путин выступил с очередным телеобращением к россиянам, объяснив, что решил сделать это в преддверии основного дня голосования по внесению поправок в Конституцию.

«Мы голосуем за страну, в которой хотим жить <...> Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам», — сказал Путин, поблагодарив всех, кто уже принял участие в голосовании.

Путин еще раз заверил, что поправки в Конституцию, закон о которых был принят Госдумой и подписан самим президентом, вступят в силу только в том случае, если за них выступит более половины участников всероссийского голосования.

В завершение выступления Путин призвал всех, кто еще не проголосовал, сделать это. «Голос каждого из вас — самый важный, самый главный», — сказал президент.

Дистанционное электронное голосование по внесению поправок в Конституцию началось 25 июня и продлится до 20:00 мск 30 июня. Очное голосование по поправкам также стартовало 25 июня и продлится вплоть до вечера 1 июля, этот день объявлен в России выходным.

Одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков действующего президента, что позволит Путину выставить свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. Ранее он заявил, что «не исключает» для себя «возможности баллотироваться».

«Если этого не будет [принятия поправки], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — объяснил тогда Путин.

«Работать надо, а не преемников искать», — добавил Путин.

С начала эпидемии коронавируса в России Путин несколько раз обращался к гражданам. 26 мая он назначил новую дату проведения парада Победы — 24 июня, — перенесенного из-за ситуации с распространением COVID-19. В предыдущих обращениях российский лидер объявлял о мерах поддержки граждан и бизнеса в период пандемии.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин
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