Эксперты оценили прогноз Мурашко по возвращению к нормальной жизни

Михаил Мурашко (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Прогноз министра здравоохранения Михаила Мурашко о возвращении «к нормальной жизни» в России после пандемии COVID-19 не раньше февраля 2021 года абсолютно корректен, считает директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

«Он имеет в виду, что в принципе данное заболевание будет тревожить систему здравоохранения больше, чем грипп, как минимум до начала массовой вакцинации. Массовая вакцинация до конца года, скорее всего, не начнется», — пояснила она РБК.

Мурашко ранее заявил, что возвращение к нормальной жизни, включая полноценную работу, отдых, возможность авиаперелетов, походы на концерты, будет возможно не раньше февраля следующего года. Глава Минздрава России также отмечал, что условием для снятия всех ограничительных мер станет создание лекарств, которые сделают ситуацию «фармацевтически управляемой». Также, по его словам, цепочку распространения COVID-19 прервет наличие иммунитета к болезни у 50–60% населения России.

Врач-инфекционист Валерий Безносенко в разговоре с РБК назвал прогнозы о 60–70% популяционного иммунитета завышенными. «Я думаю, что сейчас должен появиться иммунитет у 20% населения, который позволяет достичь снижения заболеваемости», — сказал он.

Безносенко предположил, что такого пика заболеваемости, который наблюдался в России с марта по май, уже не будет. По его словам, возможны локальные вспышки COVID-19, однако, по его словам, они не будут иметь глобальных последствий.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, в свою очередь, выразил недоумение названными министром сроками. По его словам, достичь нужного коллективного иммунитета к февралю не получится, так как он не настолько быстро распространяется.

«Мне также не очень понятно, откуда берутся цифры 20% коллективного иммунитета, насколько я знаю, они справедливы для специфического контингента — сотрудников медицинских центров, больниц и тех, кто контактировал с больными, а когда выходишь в город, и близко нет таких цифр», — сказал он.

Ранее власти Москвы сообщили, что из 90 тыс. жителей столицы, протестированных на антитела к коронавирусу, 20% имеют к нему иммунитет.

В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 20% из обследованных медицинских работников уже имеют иммунитет к SARS-CoV-2. Уже в июне этот показатель увеличился до 32,4%.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила на брифинге в середине июня, что тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к новому коронавирусу прошли почти 650 тыс. человек, около 14% из них имеют антитела.