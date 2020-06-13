Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Антитела к коронавирусу обнаружены у 32,4% московских медиков, прошедших тестирование. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге, передает «РИА Новости».

По словам Голиковой, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу на первом этапе прошли 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях, в результате у 16,5% из них были обнаружены антитела. При повторном обследовании антитела выявили у 32,4% медиков, причем у 21% повторно, а у 11,4% впервые.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, по данным на 10 июня, в 46 субъектах России на иммунитет к коронавирусу проверили 650 тыс. человек. Иммунитет выявили почти у 14%.

11 июня власти Москвы сообщили, что более 165 тыс. жителей столицы сдали анализы для выявления антител к коронавирусной инфекции. По результатам выяснилось, что иммунитет сформирован у 17,4%.