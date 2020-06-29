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Дитрих допустил возвращение пассажирских перевозок за границу в 2020 году

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Международное пассажирское железнодорожное сообщение может возобновиться в 2020 году. Об этом журналистам сообщил глава Минтранса России Евгений Дитрих, передает ТАСС.

«В этом году», — ответил он на соответствующий вопрос.

По словам министра, сейчас российское ведомство обсуждает международные перевозки с министром транспорта и связи Финляндии.

Дитрих отметил, что для возобновления международного железнодорожного сообщения и авиасообщения с Финляндией необходимо синхронизировать требования правил по безопасности. Так, Минтранс выслал нормативы, утвержденные Роспотребнадзором, финская сторона пообещала их изучить.

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Тем не менее 25 июня министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало подчеркнула, что Россия будет одной из последних стран, с которыми Финляндия откроет границы для туризма.

В мае Дитрих отмечал, что Минтранс рассчитывает на возобновление международного авиасообщения в июле. 26 июня министр заявил, что надежда на возобновление рейсов за рубеж в июле еще жива.

Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии по числу выявленных случаев коронавируса. Так, COVID-19 зафиксировали у 641 156 россиян, 403 430 человек выздоровели, 9166 пациентов умерли.

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Источник: JHU
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Теги: Евгений Дитрих, Минтранс, международные перевозки
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