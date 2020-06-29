Дитрих допустил возвращение пассажирских перевозок за границу в 2020 году

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Международное пассажирское железнодорожное сообщение может возобновиться в 2020 году. Об этом журналистам сообщил глава Минтранса России Евгений Дитрих, передает ТАСС.

«В этом году», — ответил он на соответствующий вопрос.

По словам министра, сейчас российское ведомство обсуждает международные перевозки с министром транспорта и связи Финляндии.

Дитрих отметил, что для возобновления международного железнодорожного сообщения и авиасообщения с Финляндией необходимо синхронизировать требования правил по безопасности. Так, Минтранс выслал нормативы, утвержденные Роспотребнадзором, финская сторона пообещала их изучить.

Тем не менее 25 июня министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало подчеркнула, что Россия будет одной из последних стран, с которыми Финляндия откроет границы для туризма.

В мае Дитрих отмечал, что Минтранс рассчитывает на возобновление международного авиасообщения в июле. 26 июня министр заявил, что надежда на возобновление рейсов за рубеж в июле еще жива.

Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии по числу выявленных случаев коронавируса. Так, COVID-19 зафиксировали у 641 156 россиян, 403 430 человек выздоровели, 9166 пациентов умерли.