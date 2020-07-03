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Глава СК сообщил о поиске нацистских преступников по секретным архивам

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет России (СК) ведет расследование новых дел о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны, в том числе и по засекреченным архивам, недоступным для историков. Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» глава СК Александр Бастрыкин.

«Работа ведется и с засекреченными архивами, которые недоступны широкому кругу исследователей и представителей научного сообщества. В то же время поиску перечисленных архивных материалов, уголовных и розыскных дел способствуют современные возможности информационных банков данных органов МВД и других ведомств», — пояснил глава СК.

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Бастрыкин подчеркнул, что в ходе международного трибунала в Нюрнберге и на других послевоенных процессах были осуждены далеко не все нацистские преступники, многим из которых удалось скрыться. В связи с этим глава СК указал на необходимость продолжать поиски, чтобы подтвердить принцип неотвратимости наказания.

«Вне зависимости от того, живы они или нет, мы должны назвать эти имена и показать, что сделали эти лица», — пояснил Бастрыкин.

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Еще одной целью возбуждения СК новых дел о преступлениях, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны, глава ведомства назвал противодействие героизации нацизма.

В апреле СК возбудил дело об убийстве более 30 тыс. человек в Ростовской области членами Национал-социалистической немецкой рабочей партии (NSDAP) в 1942–1943 годах. По данным ведомства, к убийствам причастен недавно лишенный гражданства Канады бывший член СС Гельмут Оберлендер. Он служил переводчиком зондеркоманды СС. Его также заподозрили в причастности к убийству 214 воспитанников детского дома в Ейске во время Великой Отечественной войны. В середине февраля Следственный комитет запросил у Канады информацию о нем.
 

Теги: Александр Бастрыкин, Следственный комитет, нацистские преступники
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