Глава СК сообщил о поиске нацистских преступников по секретным архивам

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет России (СК) ведет расследование новых дел о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны, в том числе и по засекреченным архивам, недоступным для историков. Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» глава СК Александр Бастрыкин.

«Работа ведется и с засекреченными архивами, которые недоступны широкому кругу исследователей и представителей научного сообщества. В то же время поиску перечисленных архивных материалов, уголовных и розыскных дел способствуют современные возможности информационных банков данных органов МВД и других ведомств», — пояснил глава СК.

Бастрыкин подчеркнул, что в ходе международного трибунала в Нюрнберге и на других послевоенных процессах были осуждены далеко не все нацистские преступники, многим из которых удалось скрыться. В связи с этим глава СК указал на необходимость продолжать поиски, чтобы подтвердить принцип неотвратимости наказания.

«Вне зависимости от того, живы они или нет, мы должны назвать эти имена и показать, что сделали эти лица», — пояснил Бастрыкин.