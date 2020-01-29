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Неизвестные фотографии из нацистского лагеря Собибор. Фотогалерея

Впервые опубликованы ранее неизвестные фотографии из нацистского лагеря Собибор. Их большая часть посвящена быту начальников лагеря. Все это время снимки хранились в семейном архиве потомков заместителя коменданта лагеря Йоханнеса Нимана.
Фото: U.S. Holocaust Memorial Museum

Лагерь Собибор действовал в Польше с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. На фотографии, сделанной в начале лета 1943 года с одной из караульных вышек, можно увидеть дома персонала лагеря и бараки заключенных, окруженные двойной оградой

Фото: U.S. Holocaust Memorial Museum
За время существования лагеря Собибор — 1942–1943 годы — здесь, по данным специалистов мемориального комплекса истории Холокоста «Яд Вашем», погибло около 250 тыс. евреев из Чехословакии, Германии, Австрии и Польши. 14 октября 1943 года в Собиборе произошло одно из немногих успешных восстаний в нацистских лагерях смерти — его возглавил советский офицер Александр Печерский. Бежать смогли около 300 узников, но большинство из них впоследствии погибли. Около 50 сбежавших заключенных пережили войну, узники, которые не присоединились к побегу, были убиты
Фото: U.S. Holocaust Memorial Museum

Часть опубликованных фотографий посвящена жизни членов командования лагеря. На этой фотографии — некоторые из них, в том числе заместитель коменданта лагеря смерти Йоханнес Ниман, отдыхают во дворе в компании вольнонаемных женщин из гражданского персонала лагеря

Фото: U.S. Holocaust Memorial Museum

До поступления на службу в СС Йоханнес Ниман (на фото в центре) работал на уничтожении тел жертв принятой в Германии программы «Т-4», в рамках которой уничтожались люди с психическими расстройствами, умственно отсталые и и прочие «неполноценные». Фото сделано в 1940 году

Фото: U.S. Holocaust Memorial Museum
Йоханнес Ниман (в центре) наблюдает за тренировкой бойцов вспомогательной охраны лагеря смерти Белжец до своего перевода в Собибор. В 1941–1943 года в Белжеце было убито, по данным специалистов Мемориального комплекса истории Холокоста «Яд Вашем», около 600 тыс. евреев и 2 тыс. цыган из разных районов Польши, Германии, Австрии и Чехословакии
Фото: U.S. Holocaust Memorial Museum
Ниман уже в качестве заместителя коменданта Собибора позирует летом 1943 года на коне на железнодорожной платформе, к которой прибыли поезда, доставлявшие новые партии заключенных
Фото: U.S. Holocaust Memorial Museum

Группа солдат вспомогательной охраны Собибора, набиравшихся в том числе из советских военнопленных. По мнению экспертов, на этой фотографии может быть изображен и Иван Демьянюк — бывший гражданин США и СССР, обвиненный в военных преступлениях, предположительно совершенных им в период службы охранником в нескольких нацистских концлагерях. Несмотря на подозрения в преступлениях и несколько судебных процессов, Демьянюк так и не был признан виновным

Фото: U.S. Holocaust Memorial Museum
На некоторых фотографиях показаны детали поездки Нимана и других «сотрудников» Собибора в Берлин. Группа фотографировалась на обочинах дорог, в пивных и парках, а также во время встреч с высокопоставленными чиновниками канцелярии Гитлера
Теги: мультимедиа, концлагерь
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