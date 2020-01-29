Неизвестные фотографии из нацистского лагеря Собибор. Фотогалерея

Группа солдат вспомогательной охраны Собибора, набиравшихся в том числе из советских военнопленных. По мнению экспертов, на этой фотографии может быть изображен и Иван Демьянюк — бывший гражданин США и СССР, обвиненный в военных преступлениях, предположительно совершенных им в период службы охранником в нескольких нацистских концлагерях. Несмотря на подозрения в преступлениях и несколько судебных процессов, Демьянюк так и не был признан виновным