Неизвестные фотографии из нацистского лагеря Собибор. Фотогалерея
Впервые опубликованы ранее неизвестные фотографии из нацистского лагеря Собибор. Их большая часть посвящена быту начальников лагеря. Все это время снимки хранились в семейном архиве потомков заместителя коменданта лагеря Йоханнеса Нимана.
Лагерь Собибор действовал в Польше с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. На фотографии, сделанной в начале лета 1943 года с одной из караульных вышек, можно увидеть дома персонала лагеря и бараки заключенных, окруженные двойной оградой
Часть опубликованных фотографий посвящена жизни членов командования лагеря. На этой фотографии — некоторые из них, в том числе заместитель коменданта лагеря смерти Йоханнес Ниман, отдыхают во дворе в компании вольнонаемных женщин из гражданского персонала лагеря
До поступления на службу в СС Йоханнес Ниман (на фото в центре) работал на уничтожении тел жертв принятой в Германии программы «Т-4», в рамках которой уничтожались люди с психическими расстройствами, умственно отсталые и и прочие «неполноценные». Фото сделано в 1940 году
Группа солдат вспомогательной охраны Собибора, набиравшихся в том числе из советских военнопленных. По мнению экспертов, на этой фотографии может быть изображен и Иван Демьянюк — бывший гражданин США и СССР, обвиненный в военных преступлениях, предположительно совершенных им в период службы охранником в нескольких нацистских концлагерях. Несмотря на подозрения в преступлениях и несколько судебных процессов, Демьянюк так и не был признан виновным