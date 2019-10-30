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СК возбудил дело о геноциде в 1942 году по рассекреченным данным ФСБ
ФСБ рассекретила материалы, касающиеся убийства 214 детей в Ейске возглавляемой Куртом Кристманом группой карателей в 1942 году. Следователи возбудили уголовное дело, напомнив, что такие преступления не имеют срока давности

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 357 УК (геноцид) после появления данных о массовом убийстве 214 воспитанников в детском доме в Ейске (Краснодарский край) в годы Великой Отечественной войны. Информация об этой карательной операции нацистов содержалась в недавно рассекреченных материалах ФСБ, говорится в сообщении ведомства.

Как следует из архивных материалов, в 1942 году на территорию современного Краснодарского края нацисты отправили зондеркоманду СС, оснащенную мобильными газовыми камерами. Ее возглавлял доктор Курт Кристман. 9 и 10 октября 1942 года группа совершила массовое убийство в детском доме в городе Ейска. Было истреблено 214 детей. Тела жертв нашли только в 1943 году после освобождения региона в районе Широчанского хутора.

Часть участников группы карателей так и не понесла наказание. Среди ответственных СК называет начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха.

Командир группы Курт Кристман понес наказание после войны. Некоторое время после победы союзников он содержался в центре заключения в Дахау, однако бежал оттуда в 1946 году. После этого он тайно переправился через Рим в Аргентину, откуда вернулся в Германию лишь в 1956 году. Его раскрыли в 1970-х годах, и в декабре 1980 года после восьми лет отсрочки судебного разбирательства из-за плохого состояния здоровья суд приговорил его к десяти годам заключения. В 1987 году Кристман умер.

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«СК России, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, имеет все основания для производства расследования действий указанных лиц», — заявили в Следственном комитете. Там пояснили, что согласно уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны являются преступлениями против человечности, срока давности не имеющими.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Следственный комитет, уголовное дело, геноцид
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