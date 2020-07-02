Путин заявил об отсутствии срока давности у преступлений нацистов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Преступления нацистов не имеют срока давности, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на заседании Российского организационного комитета «Победа», стенограмма выступления размещена на сайте Кремля.

По его словам, нацисты готовили «колонизацию земель Советского Союза», а всех его жителей «собирались уничтожить или превратить в рабов, лишить своего языка, культуры».

«Эти преступления нацистов и их приспешников, геноцид в отношении народов Советского Союза не имеют срока давности», — заявил Путин, добавив, что такая оценка «должна быть незыблемой» как с точки зрения российского законодательства, так и с точки зрения международного права.

Глава государства попросил соответствующие ведомства постоянно вести работу в этом направлении, развивая те принципы, которые заложены в конституционных поправках.