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Политика ,  
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Путин заявил об отсутствии срока давности у преступлений нацистов

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Преступления нацистов не имеют срока давности, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на заседании Российского организационного комитета «Победа», стенограмма выступления размещена на сайте Кремля.

По его словам, нацисты готовили «колонизацию земель Советского Союза», а всех его жителей «собирались уничтожить или превратить в рабов, лишить своего языка, культуры».

«Эти преступления нацистов и их приспешников, геноцид в отношении народов Советского Союза не имеют срока давности», — заявил Путин, добавив, что такая оценка «должна быть незыблемой» как с точки зрения российского законодательства, так и с точки зрения международного права.

Глава государства попросил соответствующие ведомства постоянно вести работу в этом направлении, развивая те принципы, которые заложены в конституционных поправках.

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В конце июня Путин заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны несут все ведущие мировые государства, поскольку главными факторами, которые предопределили войну, были «государственный эгоизм, трусость и нежелание политических элит искать компромисс». Путин призвал страны к открытому диалогу, чтобы смотреть на прошлое непредвзято и избегать допущенных ранее ошибок.

Президент России ранее не раз говорил о попытках некоторых стран исказить историческую правду. Так, в декабре 2019 года он раскритиковал резолюцию Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». Путин возмутился, что в документе Европарламент «поставил фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз», чуть ли не обвинив СССР в развязывании Второй мировой войны.

Теги: Владимир Путин, преступления, нацисты
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