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В правительстве ограничили «бесплатный Интернет» сайтами на российском ПО

Минкомсвязь предложила считать социально значимыми ресурсами, доступ к которым будет бесплатным, сайты с российским контентом и работающие на отечественном софте. Под такие критерии попадает не очень много ресурсов
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Отечественные социально значимые ресурсы, доступ к которым для россиян будет бесплатным, должны принадлежать гражданам России, а также предоставлять доступ только к российскому контенту. Такие критерии содержатся в поправках в законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О связи», разработанные Министерство цифрового развития и связи совместно с участниками рынка в феврале. Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника на телекоммуникационном рынке и источник, близкий к Минкомсвязи.

15 января президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию предложил запустить проект «Доступный интернет», в рамках которого предполагается обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Какие именно сайты будут считаться «социально значимыми», президент тогда не сообщил.

В подготовленном Минкомсвязью документе к социально значимым информационным ресурсам предлагается относить сайты, одновременно отвечающие следующим требованиям:

  • используют домен, относящийся к группе, составляющих национальную доменную зону;
  • функционируют с использованием компьютерных программ и баз данных, включенных в реестр российского программного обеспечения;
  • предоставляют возможность доступа исключительно к отечественным социально значимым информационным ресурсам и российскому контенту;
  • провайдер хостинга сайта является российским юрлицом, использует серверы, которые имеют заключение о подтверждении промышленной продукции на территории России, а также софт, включенный в реестр отечественного ПО;
  • владельцем сайта является российское юрлицо или гражданин России.

Поправки предусматривают создание «Реестра отечественных социально значимых информационных ресурсов». Порядок его создания и ведения будет определять правительство.

Статью 54 закона «О связи» предлагается дополнить пунктом, согласно которому абонент-гражданин не должен оплачивать услугу оператора связи по предоставлению доступа к социально значимым информационным ресурсам. Особенности подобного доступа будут установлены в Правилах оказания услуг связи. Абонент сможет получить бесплатный доступ к подобным ресурсам при условии идентификации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Какие сайты отвечают критериям Минкомсвязи

В середине марта министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что пакет документов для реализации проекта уже подготовлен, а в список сайтов с бесплатным доступом войдут мессенджеры, социальные сети и даже сайты с доставкой еды. По его словам, критериями социальной значимости сайта станут его доля на рынке и размер российской аудитории.

Но из подготовленных министерством поправок эксперты пока делают иные выводы. По словам разработчика сайта Kremlin.ru Артема Геллера, под указанные критерии попадает не слишком много сайтов. Даже не у всех государственных сайтов есть домен в национальной доменной зоне, отмечает Геллер. «Многие сайты региональных министерств и муниципалитетов изначально не подойдут, но постепенно будут брать себе кириллические доменные зоны и переходить на [отечественный веб-сервер] Bitrix, что будет довольно затратно для бюджета», — указал он.

Кроме того, одновременно всем указанным критериям не будут соответствовать крупные российские игроки рынка — социальная сеть «ВКонтакте», мессенджер «ТамТам», «Яндекс.Еда» и др. Однако постепенно они могут перейти на софт из реестра отечественного ПО, поменять доменные имена и подать заявку на включение в список социально значимых, допустил Геллер. Большая часть крупных сайтов, по его словам, работает на веб-сервере Ngnix, однако перейти на сервер из списка отечественного ПО — это не слишком сложная задача, считает он.

При этом опрошенные эксперты соглашаются, что под указанные Минкомсвязью требования подходят порталы Gosuslugi.ru и Mos.ru, а также интернет-ресурсы, работающие на Bitrix. Представитель Ростелекома подтвердил, что сайт Gosuslugi.ru, который разрабатывает оператор, соответствует критериям социально значимых ресурсов и воздержался от дальнейших комментариев.

По мнению гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, критерии Минкомсвязи разумны. «Требования ограничат коммерческим компаниям возможность попадать в список социально значимых сайтов. Если, условно говоря, «Яндекс» захочет запустить сайт «Яндекс.Культура» и внести его в список доступных для россиян бесплатно, это хорошая инициатива. Но не должно быть так, чтобы все сервисы «Яндекса» попали в список социально значимых сайтов», — говорит он.

С этим соглашается представитель одного из операторов связи — если список бесплатных интернет-ресурсов будет слишком большим, это отрицательно скажется на доходах компаний связи. Сколько точно составят потери операторов, нельзя сказать, пока не станет известно, какие именно интернет-ресурсы войдут в список социально значимых сайтов, отметил управляющий партнер «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

Впрочем, директор практики по цифровым продуктам, платформам и сервисам CROC Digital Insight Константин Астахов считает, что под критерии законопроекта попадает довольно большое число российских сайтов. «Для коммерческих компаний, предоставляющих российский контент, инициатива может стать стимулом к использованию отечественного программного обеспечения», — говорит Астахов.

Замглавы Минкомсвязи Людмила Бокова сообщила РБК, что на данный момент ведомство все еще собирает предложения от экспертного сообщества и органов власти. «Внесение изменений в федеральное законодательство понадобилось, так как сейчас не предусмотрена услуга доступа в интернет без взимания платы. Критерии отнесения сайтов к социально значимым в поправки в закон прописывать не планируем», — добавила замминистра.

Однако, по словам одного из участников рынка, список критериев уже утвержден министерством и менять его не планируют. 

Представитель «МегаФона» назвал правильными требования Минкомсвязи к отечественным социально значимым ресурсам. В то же время он указал, что их необходимо дополнить требованием, что на одном IP-адресе должен быть только один, заранее определенный сервис, чтобы избежать неучтенного трафика. Представители МТС, «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), Mail.ru Group, «ВКонтакте» и «Яндекса» воздержались от комментариев.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Анна Балашова
Теги: сотовые операторы, Минкомсвязи, Интернет, Владимир Путин
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