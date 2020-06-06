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Путин поручил геномным центрам заняться разработкой лекарств от COVID-19

Фото: Иван Юдин / ТАСС
Фото: Иван Юдин / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в программы создания и развития центров геномных исследований разработку вакцин для профилактики коронавирусной инфекции и лекарств для ее лечения. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение поручения Путин назначил главу кабмина Михаила Мишустина, вице-премьера Татьяну Голикову и помощника президента Андрея Фурсенко. Для исполнения поручения глава государства установил срок до 1 августа.

Путин поручил создать в России национальную базу генетической информации
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Фото: Иван Юдин / ТАСС

Также Путин поручил создать в России Национальную базу генетической информации — информационно-аналитическую систему хранения и обработки генетических данных.

Кроме того, в соответствии с поручением президента правительство должно разработать отдельные учебные курсы и модули по генетике для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, а также организовать повышение квалификации педагогов в этой области.

Теги: Владимир Путин, поручения президента, коронавирус
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