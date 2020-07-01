С места ЧП под Норильском вывезли более 167 тыс. т загрязненного грунта

Специалисты за сутки вывезли с места разлива нефтепродуктов под Норильском около 4,7 тыс. тонн грунта, с начала устранения последствий аварии вывезено более 167 тыс. тонн грунта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

По данным штаба, за сутки собрано топливно-водяной смеси 30 куб.м., всего — 33 084 куб.м. Со склада на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 696 т. загрязненного поверхностного грунта, всего — 167 280 т.

Также с начала операции сорбентом обработано 126,9 км береговой линии и 245 100 кв. м загрязненной территории, собрано грунта с отработанным сорбентом — 351,7 т.

ЧП на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норильского никеля») произошло 29 мая. В итоге из резервуара с дизельным топливом выплеснулось около 21 тыс. т нефтепродуктов.

Отделение Greenpeace в России заявило, что экологический ущерб от разлива топлива в Норильске без учета вреда почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу может составить более 6 млрд руб., а позднее увеличило оценку до 10,2 млрд руб