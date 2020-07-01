Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 70,44 (+0,49) Quote, 30 июн, 12:35
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 78,99 (+0,31) Quote, 30 июн, 12:35
В Москве от коронавируса вылечились 152 тыс. человек Общество, 09:37 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 09:33 Так в кино спорят с ангелами: Андриссен — о воображаемых диалогах с CEO Pro, 09:12 Тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут с 1 июля Общество, 09:05 Подмосковье проведет эксперимент по вывозу масок и медицинских отходов Бизнес, 09:03 Фонд Art Russe решил выкупить памятники Рузвельту и главе русской Аляски Общество, 09:01 С места ЧП под Норильском вывезли более 167 тыс. т загрязненного грунта Общество, 09:00 В США допустили военный сценарий сдерживания Ирана Политика, 08:52 Шрёдер назвал санкции по «Северному потоку-2» атакой на экономику Европы Бизнес, 08:39 РФС оценил убытки «Зенита» от трансфера футболистов Спорт, 08:15 РБК Pro: какие сомнительные инновации принесла борьба с COVID-19 Pro, 08:00 В России начали выдавать единовременные выплаты на детей Общество, 07:19 Количество нелегальных инъекций в России выросло в 2 раза на самоизоляции Бизнес, 07:00 Замглавы управления Генпрокуратуры уволили после конфликта с полицейскими Общество, 06:13
Авария с топливом в Норильске ,  
0 

С места ЧП под Норильском вывезли более 167 тыс. т загрязненного грунта

Специалисты за сутки вывезли с места разлива нефтепродуктов под Норильском около 4,7 тыс. тонн грунта, с начала устранения последствий аварии вывезено более 167 тыс. тонн грунта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

По данным штаба, за сутки собрано топливно-водяной смеси 30 куб.м., всего — 33 084 куб.м. Со склада на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 696 т. загрязненного поверхностного грунта, всего — 167 280 т.

Также с начала операции сорбентом обработано 126,9 км береговой линии и 245 100 кв. м загрязненной территории, собрано грунта с отработанным сорбентом — 351,7 т.

ЧП на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норильского никеля») произошло 29 мая. В итоге из резервуара с дизельным топливом выплеснулось около 21 тыс. т нефтепродуктов.

Отделение Greenpeace в России заявило, что экологический ущерб от разлива топлива в Норильске без учета вреда почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу может составить более 6 млрд руб., а позднее увеличило оценку до 10,2 млрд руб

В Кремле исключили перекосы в пользу «Норникеля» в деле о разливе топлива
Общество
Рабочий на месте ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3

СК возбудил четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод). Задержали руководителей ТЭЦ-3.

Также уголовное дело о халатности завели на главного госинспектора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елену Новожилову.

30 июня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуацию в Норильске контролируют разные государственные структуры и исключен ее «перекос» в пользу Норникеля.

 

Теги: Норильск, ТЭЦ, Норникель
Материалы по теме
С места ЧП под Норильском вывезли более 32 тыс. т загрязненной воды
Общество
Разлившееся в Норильске топливо не стали вывозить на санях
Общество
Путин заявил о переломе в ситуации с разливом топлива под Норильском
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter