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Минкомсвязь до конца года продлит доступ к социально значимым сайтам

Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам будет продлен до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, передает корреспондент РБК.

«Сервис востребован, но мы не видим гигантского объема бесплатного трафика. Говорить, что абоненты массово переходят на социальный интернет, нельзя. Для многих это способ получить гарантированный доступ к определенному перечню сайтов, когда они не имеют времени или возможности оплатить полноценный доступ. Но страхи операторов, связанные с тем, что абоненты будут массово выбирать социальный доступ, не оправдались», — заявил он.

По его оценкам, бесплатным доступом воспользовались 500 тыс. абонентов за два месяца. Он отметил, что абонентами наиболее востребованы социальные сети.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию выступил с инициативой предоставления бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Какие именно сайты должны были считаться «социально значимыми», президент не уточнял. При этом он указывал на то, что гражданам не нужно будет платить за саму услугу связи и за интернет-трафик.

Внедрение бесплатного доступа к «социально значимым» ресурсам было запланировано с 1 марта, однако Минкомсвязь не успела согласовать проект постановления правительства.

Список сайтов Минкомсвязь утвердила в середине апреля. В общей сложности в перечень включили 391 ресурс. Это поисковые и справочные системы, электронная почта и мессенджеры, сервисы погоды и карты, СМИ, образовательные и культурные платформы, сайты госорганов и банков, сервисы доставки, маркетплейсы и волонтерские сервисы.

Впоследствии опрошенные AC&M Consulting абоненты рассказали, что большинство абонентов домашнего интернета (79%) не заинтересовались доступом к бесплатным ресурсам из списка Минкомсвязи. При этом 35% участников сослались на безлимитный интернет, еще 23% пояснили, что им не угрожает возможность отключения интернета за неоплату. Посещать сайты с бесплатным доступом изъявили желание 21% опрошенных абонентов.

Теги: Минкомсвязи России, Максут Шадаев
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