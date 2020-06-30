Минкомсвязь до конца года продлит доступ к социально значимым сайтам

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Эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам будет продлен до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, передает корреспондент РБК.

«Сервис востребован, но мы не видим гигантского объема бесплатного трафика. Говорить, что абоненты массово переходят на социальный интернет, нельзя. Для многих это способ получить гарантированный доступ к определенному перечню сайтов, когда они не имеют времени или возможности оплатить полноценный доступ. Но страхи операторов, связанные с тем, что абоненты будут массово выбирать социальный доступ, не оправдались», — заявил он.

По его оценкам, бесплатным доступом воспользовались 500 тыс. абонентов за два месяца. Он отметил, что абонентами наиболее востребованы социальные сети.

15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию выступил с инициативой предоставления бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Какие именно сайты должны были считаться «социально значимыми», президент не уточнял. При этом он указывал на то, что гражданам не нужно будет платить за саму услугу связи и за интернет-трафик.