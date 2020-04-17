«Коммерсантъ» узнал об отсутствии интереса абонентов к бесплатным сайтам

Более 70% опрошенных не планируют пользоваться бесплатным доступом к социально значимым сайтам. Вместо этого пользователи предложили дать бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрам в дневное время

Большая часть абонентов домашнего интернета не заинтересовались доступом к бесплатным интернет-ресурсам, список которых составило Минкомсвязи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса AC&M Consulting.

Из него следует, что 79% опрошенных не планируют пользоваться бесплатными интернет-ресурсами из списка социально значимых сайтов. 35% участников опроса сослались на безлимитный интернет, еще 23% пояснили, что им и так не угрожает возможность отключения интернета за неоплату. Посещать сайты с бесплатным доступом планируют 21% опрошенных абонентов.

Опрос учитывал мнение 1,5 тыс. людей, которые пользуются домашним интернетом, из 24 городов. Он проводился с 30 марта по 11 апреля.

Всего в списке Минкомсвязи содержится 391 ресурс, доступ к которым будет бесплатным до 1 июля. Среди них соцсети, мессенджеры, сервисы погоды и карт, сайты банков, обучающие платформы.