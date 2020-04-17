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«Коммерсантъ» узнал об отсутствии интереса абонентов к бесплатным сайтам

Более 70% опрошенных не планируют пользоваться бесплатным доступом к социально значимым сайтам. Вместо этого пользователи предложили дать бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрам в дневное время

Большая часть абонентов домашнего интернета не заинтересовались доступом к бесплатным интернет-ресурсам, список которых составило Минкомсвязи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса AC&M Consulting.

Из него следует, что 79% опрошенных не планируют пользоваться бесплатными интернет-ресурсами из списка социально значимых сайтов. 35% участников опроса сослались на безлимитный интернет, еще 23% пояснили, что им и так не угрожает возможность отключения интернета за неоплату. Посещать сайты с бесплатным доступом планируют 21% опрошенных абонентов.

Опрос учитывал мнение 1,5 тыс. людей, которые пользуются домашним интернетом, из 24 городов. Он проводился с 30 марта по 11 апреля.

Всего в списке Минкомсвязи содержится 391 ресурс, доступ к которым будет бесплатным до 1 июля. Среди них соцсети, мессенджеры, сервисы погоды и карт, сайты банков, обучающие платформы.

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В рамках опроса AC&M Consulting также выяснила, какие меры для стимулирования граждан соблюдать режим самоизоляции абоненты считают наиболее действенными. Так, наиболее популярным стало предложение открыть бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрам в дневное время. Также пользователи предложили открыть бесплатный доступ к WhatsApp и покрыть абонентскую плату за интернет в марте и апреле (покрытие предлагалось от 50 до 100%).

По мнению генерального директора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, непопулярность бесплатного доступа к отдельным сайтам объясняется тем, что у подавляющего большинства абонентов подключены безлимитные тарифы. В действительности же пользователям хотелось бы сэкономить на сотовой связи, поэтому такие мессенджеры как WhatsApp востребованы, отметил руководитель Content Review Сергей Половников.

В начале апреля руководитель рабочей группы «Доступный интернет» при комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ Ирина Левова сообщала РБК, что из-за требований предоставить бесплатный доступ к социально-значимым сайтам операторы связи могут лишиться до 200 млрд руб. Более ранние оценки предполагали, что потери составят 150 млрд руб. Потери могут вырасти, если Минкомсвязь не урежет список сайтов с бесплатным доступом.


 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Минкомсвязь
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