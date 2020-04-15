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В Минкомсвязи оценили самоизоляцию словами «народ ломанулся в интернет»

Только аудитория сайтов средств массовой информации в марте 2020 года увеличилась на 100 млн человек, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Аудитория сайтов средств массовой информации в марте 2020 года увеличилась на 100 млн человек, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. По его словам, главной причиной этого стал массовый переход россиян в режим самоизоляции на дому из-за введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений.

«Для индустрии хорошим показателем явилось то, что, оставшись дома, народ ломанулся в интернет, причем ломанулся туда со страшной силой», — заявил Волин в ходе Российского интернет-форума «РИФ+КИБ 2020», который в этом году проходит в онлайн-формате (цитата по «Интерфаксу»).

Замминистра отметил, что рост посещаемости новостных сайтов связан с тем, что на них стали заходить те, кто раньше предпочитал покупать бумажные газеты, но теперь лишился этой возможности.

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«Кроме этого, в нынешних условиях совершенно понятно, что скорость получения информации: раз в день — уже недостаточна и люди идут туда, где больше», — добавил Волин.

По его словам, одним из последствий стало то, что трафик на сайтах местных СМИ увеличился на 50–60%, а в некоторых случаях — в несколько раз.

А вот аудитория развлекательных сайтов выросла не так значительно: несмотря на то что миллионы россиян остались дома, ее «драматического роста» не произошло, отметил Волин.

«Но мы нашли этому свое объяснение: это связано, видимо, с тем, что люди стали проводить на них [развлекательных сайтах] больше времени, то есть трафик увеличился, а [число] пользователей — не очень», — сказал Волин.

Путин предложил бесплатный доступ к онлайн-просмотру кино из-за вируса
Технологии и медиа

В середине марта президент России Владимир Путин призвал правительство и телекоммуникационные компании ускорить реализацию плана по предоставлению россиянам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам.

«Для возможности заказа лекарств, дистанционного обучения, получения государственных услуг, даже просмотра отечественных художественных фильмов, детских программ и так далее. Для тех людей, которые дома остались с семьями, это чрезвычайно важно», — сказал Путин.

В Госдуме предложили замедлять зарубежные интернет-сервисы при перегрузке
Технологии и медиа

Позднее депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин обратился к главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву и руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву с предложением ввести систему «приоритизации» интернет-трафика, в соответствии с которой трафик таких сервисов, как Facebook, Twitter или Telegram, должен пропускаться, как говорится, по остаточному принципу.

Необходимость такой меры депутат объяснил угрозой возникновения перегрузок сети в условиях массового перехода россиян в режим удаленной работы и самоизоляции.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, интернет, Алексей Волин
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