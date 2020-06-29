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Филарет потребовал от Константинополя еще один томос

Филарет Денисенко
Филарет Денисенко (Фото: Ефрем Лукацкий / AP)

Константинопольский патриарх Варфоломей должен дать украинской церкви новый томос о независимости. Об этом заявил лидер неканонического Киевского патриархата Филарет Денисенко в интервью изданию «Апостроф».

По словам Филарета, выданный в 2019 году Украине томос не делает украинскую церковь автокефальной, а подчиняет ее Константинополю. Для того, чтобы украинская церковь была независимой, томос необходимо было дать патриархату, а не митрополии. «А он хотел, чтобы она была зависимой от него. Поэтому от нас требовал, именно требовал, чтобы мы отказались от патриархата и чтобы я, как патриарх, не выдвигал свою кандидатуру», — пояснил он.

Эта зависимость проявляется в том, что юрисдикция автокефальной Украинской церкви распространяется только на территорию Украины, а те граждане страны, которые проживают за рубежом, должны принадлежать к константинопольскому патриархату.

Более того, он отметил, что у украинской церкви нет права варить свое миро, что также делает ее зависимой. «Дадут миро — можем [соблюдать обряды], не дадут не можем», — подчеркнул он.

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В выданном томосе также прописано, что украинские церковные вопросы, требующие решения, рассматриваются не высшим органом церкви — Поместным собором, а константинопольским патриархом.

«Константинопольский Патриарх должен дать нам такой томос, какой он дал Польской церкви, Румынской, Болгарской, Сербской. Вот такой нам нужен томос. И мы надеялись, что таким он и будет», — заявил он.

В январе 2019 года патриарх Варфоломей в присутствии тогдашнего президента Украины Петра Порошенко подписал томос об автокефалии (независимости) украинской православной церкви по отношению к РПЦ.

Материал дополняется

Теги: Филарет, патриарх, Киевский патриархат
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