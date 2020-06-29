Филарет потребовал от Константинополя еще один томос

Филарет Денисенко (Фото: Ефрем Лукацкий / AP)

Константинопольский патриарх Варфоломей должен дать украинской церкви новый томос о независимости. Об этом заявил лидер неканонического Киевского патриархата Филарет Денисенко в интервью изданию «Апостроф».

По словам Филарета, выданный в 2019 году Украине томос не делает украинскую церковь автокефальной, а подчиняет ее Константинополю. Для того, чтобы украинская церковь была независимой, томос необходимо было дать патриархату, а не митрополии. «А он хотел, чтобы она была зависимой от него. Поэтому от нас требовал, именно требовал, чтобы мы отказались от патриархата и чтобы я, как патриарх, не выдвигал свою кандидатуру», — пояснил он.

Эта зависимость проявляется в том, что юрисдикция автокефальной Украинской церкви распространяется только на территорию Украины, а те граждане страны, которые проживают за рубежом, должны принадлежать к константинопольскому патриархату.

Более того, он отметил, что у украинской церкви нет права варить свое миро, что также делает ее зависимой. «Дадут миро — можем [соблюдать обряды], не дадут не можем», — подчеркнул он.