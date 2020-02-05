ПЦУ лишила почетного патриарха Филарета членства в Священном синоде

Православная церковь Украины прекратила полномочия почетного патриарха Филарета как члена Священного синода. Об этом сообщается на сайте ПЦУ.

В пресс-службе церкви рассказали, что Филарет отсутствовал на шести заседаниях синода и необоснованно отказывался в них участвовать, несмотря на письменное приглашение.

«Почетному патриарху Филарету и его окружению было решено напомнить о призыве Архиерейского собора к примирению и прекращению самоизоляции», — говорится в сообщении.

Синод также напомнил, что оставил Филарета в составе епископата ПЦУ за его заслуги, однако почетный патриарх потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией.