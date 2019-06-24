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Раскол церкви ,  
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Синод УПЦ лишил Филарета права управлять Киевской епархией

Синод новой православной церкви Украины (автокефальная Православная церковь Украины, ПЦУ) на заседании принял решение лишить почетного патриарха Филарета права управлять Киевской епархией, говорится в заявлении ПЦУ.

В сообщении синода отмечается, что Филарет отсутствовал на заседании «без уважительной причины». Однако на заседании было также принято решение не исключать почетного патриарха из состава ПЦУ. Как уточняет телеканал «112 Украина», синод постановил исключить из ПЦУ двух сторонников Филарета.

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В середине июня Филарет отказался признать выданный Вселенским патриархатом томос об автокефалии ПЦУ. Он объяснил свое решение нежеланием «переходить из одной зависимости в другую»: «Московский патриархат служит интересам Москвы, ПЦУ служит грекам. А кто будет служить Украине?»

«Новая церковь» Украины была образована на «объединительном соборе» в Киеве 15 декабря 2018 года в результате слияния двух действовавших в стране неканонических церковных структур. ПЦУ возглавил митрополит Епифаний (Думенко). Русская православная церковь не признала собор и его итоги. В январе 2019 года Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе ПЦУ.

Теги: Украинская православная церковь, Синод, Филарет
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