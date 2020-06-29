В ОП предложили не лишать пособия работающих родителей детей-инвалидов

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила не лишать пособия родителей детей-инвалидов, которые выполняют оплачиваемую работу. Об этом сообщает RT.

Соответствующее обращение направлено в правительство, Госдуму, Совет Федерации и Пенсионный фонд.

«Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ (минимальный размер оплаты труда), при сохранении пособия», — говорится в обращении. Актуальный размер МРОТ — 12 130 руб.

Сейчас родитель или опекун ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы лишается господдержки в размере 10 тыс. руб., если находит оплачиваемую работу вне зависимости от уровня дохода.