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В ОП предложили не лишать пособия работающих родителей детей-инвалидов

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила не лишать пособия родителей детей-инвалидов, которые выполняют оплачиваемую работу. Об этом сообщает RT.

Соответствующее обращение направлено в правительство, Госдуму, Совет Федерации и Пенсионный фонд.

«Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ (минимальный размер оплаты труда), при сохранении пособия», — говорится в обращении. Актуальный размер МРОТ — 12 130 руб.

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Сейчас родитель или опекун ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы лишается господдержки в размере 10 тыс. руб., если находит оплачиваемую работу вне зависимости от уровня дохода.

По мнению Волынец, ухаживающие за больными детьми могут иметь небольшие источники дохода, например, в режиме самозанятости. Сохранение пособия при наличии подработки, как отметила председатель, может повысить качество жизни таких семей, принести дополнительные средства на реабилитацию детей и улучшить психоэмоциональное состояние родителей.

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В январе в Госдуме предложили освободить от уплаты подоходного налога семьи, чей доход меньше двух размеров МРОТ. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти считают более справедливым применять «адресный подход» и оказывать точечную поддержку нуждающимся семьям. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что уменьшение налогообложения для низких зарплат имеет «очень косвенное отношение к бедным».

Теги: Общественная палата, господдержка
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