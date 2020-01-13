В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты парламента от ЛДПР разработали законопроект, в соответствии с которыми жители России, которые получают меньше двух минимальных размеров оплаты труда, будут освобождены от уплаты подоходного налога. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов документа депутата Ярослава Нилова.

Проект закона предполагает освобождение от уплаты НДФЛ граждан, чьи месячные зарплаты составляют меньше двух МРОТ — 24260 руб. По мнению авторов, инициатива даст существенное ускорение экономическому росту и увеличит покупательскую способность населения.

В пресс-службе Нилова заявили, что законопроект направили премьер-министру Дмитрию Медведеву, оценку ему должно дать правительство.

Вопрос об отмене НДФЛ для малоимущих лиц (тех, кто получает зарплату ниже МРОТ) активно обсуждается властями с апреля 2019 года. В декабре глава Минэкономразвития Максим Орешкин позитивно отреагировал на эту инициативу, посчитав, что она принесет пользу экономике.

Идею отменить подоходный налог для малоимущих поддержала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом она заявила, что необходимо обсуждать детали подобного законопроекта, в частности — уровень зарплат, с которых не будет взиматься НДФЛ.