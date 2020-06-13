Россияне смогут получить пособия без предоставления справок в госорганы

Посетитель в отделении пенсионного фонда (Фото: Денис Абрамов / РИА Новости)

Для получения социальной поддержки гражданам не потребуется собирать справки, поскольку всю нужную информацию госорганы будут получать друг от друга. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трех до семи лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — отметили в пресс-службе кабмина.

Распоряжение предусматривает расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. В том числе речь идет о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС.

В пресс-службе правительства добавили, что ранее глава государства поставил кабмину задачу сделать получение социальной помощи простым и доступным.