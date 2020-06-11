Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Правительство увеличило минимальный размер пособия по безработице. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Минимальное пособие по безработице за май—июль увеличивается до 4500 рублей», — уточняется в сообщении. Это решение входит в новый пакет государственных мер по поддержке безработных.

Кроме того, власти продлили возможность получения пособия на три месяца для тех, у кого в марте закончился период его выплаты.

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