Антикризисные меры , 11 июн, 19:22
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Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице
Михаил Мишустин
Правительство увеличило минимальный размер пособия по безработице. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
«Минимальное пособие по безработице за май—июль увеличивается до 4500 рублей», — уточняется в сообщении. Это решение входит в новый пакет государственных мер по поддержке безработных.
Кроме того, власти продлили возможность получения пособия на три месяца для тех, у кого в марте закончился период его выплаты.
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