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Кудрин назвал альтернативу отмене НДФЛ с малоимущих в борьбе с бедностью

Предоставление субсидий семьям с низкими доходами — более эффективный способ борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ с низких зарплат, считает глава Счетной палаты
Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Адресные субсидии семьям с доходами ниже прожиточного минимума были бы более эффективным инструментом борьбы с бедностью в России, чем отмена для россиян, получающих низкие зарплаты, налога на доходы физических лиц (НДФЛ), считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Если мы говорим о борьбе с бедностью, то я бы сегодня видел более эффективным инструментом субсидии по признаку доходности на душу в семье и, соответственно, выделение по этому признаку соответствующих субсидий», — сказал журналистам Алексей Кудрин. По его словам, «уменьшение налогообложения для низких зарплат «имеет «очень косвенное отношение к бедным».

Как правило, люди, которые сегодня в первую очередь нуждаются и являются бедными, «не имеют соответствующих доходов и зарплат, они неработающие зачастую», сказал Кудрин. Многодетные семьи, семьи с детьми имеют больше всего рисков бедности, добавил он.

«Любое уменьшение налогов может повлиять на доход, но целенаправленная субсидия — она более весомая», — считает глава Счетной палаты. Он при этом отметил, что «любое снижение налогообложения всеми приветствуется».

Еще один аргумент против освобождения россиян с низкими зарплатами от необходимости уплаты подоходного налога — серьезное снижение доходов российских регионов в результате потери важного источника доходов.

Счетная палата сейчас вырабатывает свою позицию по вопросу целесообразности освобождения от НДФЛ для бедных россиян, правительство не вносило конкретных предложений, уточнил Кудрин.

Для измерения бедности в России используется концепция абсолютной бедности, когда доходы населения соотносятся с установленной чертой бедности — прожиточным минимумом.

По итогам третьего квартала 2019 года прожиточный минимум на душу населения в целом по России составил 11 тыс. руб., но 17,6 млн россиян (12% всего населения страны) имели доходы ниже этой величины.

При этом из всех нуждающихся поддержку от государства получают только 4,2 млн граждан. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов объяснил это сложностью процедуры получения социальной помощи и незнанием многих малоимущих россиян о том, что они могут обратиться за поддержкой.

Согласно майскому указу президента, правительство должно добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году, то есть до 6,6% населения.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Алексей Кудрин, НДФЛ, бедность, малоимущие
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