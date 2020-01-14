Кудрин назвал альтернативу отмене НДФЛ с малоимущих в борьбе с бедностью

Предоставление субсидий семьям с низкими доходами — более эффективный способ борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ с низких зарплат, считает глава Счетной палаты

Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Адресные субсидии семьям с доходами ниже прожиточного минимума были бы более эффективным инструментом борьбы с бедностью в России, чем отмена для россиян, получающих низкие зарплаты, налога на доходы физических лиц (НДФЛ), считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Если мы говорим о борьбе с бедностью, то я бы сегодня видел более эффективным инструментом субсидии по признаку доходности на душу в семье и, соответственно, выделение по этому признаку соответствующих субсидий», — сказал журналистам Алексей Кудрин. По его словам, «уменьшение налогообложения для низких зарплат «имеет «очень косвенное отношение к бедным».

Как правило, люди, которые сегодня в первую очередь нуждаются и являются бедными, «не имеют соответствующих доходов и зарплат, они неработающие зачастую», сказал Кудрин. Многодетные семьи, семьи с детьми имеют больше всего рисков бедности, добавил он.

«Любое уменьшение налогов может повлиять на доход, но целенаправленная субсидия — она более весомая», — считает глава Счетной палаты. Он при этом отметил, что «любое снижение налогообложения всеми приветствуется».

Еще один аргумент против освобождения россиян с низкими зарплатами от необходимости уплаты подоходного налога — серьезное снижение доходов российских регионов в результате потери важного источника доходов.