Пандемия коронавируса , 27 июн, 10:49
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Мишустин подписал постановление о продлении выплат медикам
Медики, работающие с инфицированными коронавирусом пациентами, смогут получать выплаты за особые условия труда еще в течение двух месяцев — в июле и августе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.
Изначально было принято решение о выплатах с апреля в течение трех месяцев, но срок продлен.
Врачи получают по 80 тыс. руб.; средний медицинский персонал и врачи скорой помощи — по 50 тыс. руб.; младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых получают по 25 тыс. руб.
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