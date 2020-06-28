Принстонский университет исключил имя Вильсона из названия факультета

Принстонский университет исключил из названий факультета и колледжа имя 28-го президента США Вудро Вильсона из-за расизма. Соответствующее заявление опубликовано на сайте учебного заведения.

Ректор университета Кристофер Айсгрубер сообщил, что данное решение было принято по итогам собрания совета попечителей 26 июня.

«Совет попечителей пришел к заключению, что расистские взгляды и политика Вильсона делают его имя неподходящим для факультета общественных и международных отношений и жилого здания колледжа, преподаватели, студенты и выпускники которых должны решительно выступать против расизма во всех его проявлениях», — сказал Айсгрубер.

Ректор добавил, что данное решение может показаться слишком суровым, так как именно благодаря Вильсону учебное учреждение получило статус ведущего исследовательского университета. Однако, по словам Айсгрубера, факультету и зданию университетского колледжа было присвоено имя этого американского политика «вне зависимости от его расизма или, скорее, даже вопреки ему».

«Принстон является частью Америки, которая слишком часто игнорировала или оправдывала расизм, позволяя сохранять системы, которые дискриминируют чернокожих. Когда Дерек Шовин (полицейский применивший удушающий прием при задержании погибшего в Миннеаполисе чернокожего американца. — РБК) почти девять минут давил коленом на шею Джорджа Флойда, когда свидетели отмечали его жестокость, он мог предположить, что система будет игнорировать или оправдывать его поведение, как это было сделано в ответ на его прошлые жалобы», — отметил ректор вуза.

Джордж Флойд погиб в конце мая при задержании полицейскими в городе Миннеаполисе (штат Миннесота). Правоохранители заподозрили темнокожего мужчину в расплате поддельными чеками. В итоге один из полицейских надавил Флойду коленом на шею. В момент задержания он кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали его слова. В итоге 46-летний мужчина умер в больнице. Впоследствии были уволены четверо полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

На фоне гибели Флойда в ряде городов США и Европы демонстранты снесли монументы тем, кого они считают причастными к рабовладению и геноциду. В их числе — памятники первооткрывателю Христофору Колумбу, единственному президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису, третьему президенту США Томасу Джефферсону,18-му президенту США Улиссу Гранту, а также автору гимна США Фрэнсису Скотту.

Президент США Дональд Трамп разрешил арестовывать всех, кто повреждает или уничтожает памятники. Он также напомнил, что виновным в вандализме грозит до десяти лет тюрьмы.

Впоследствии он подписал исполнительный указ о защите памятников, который предусматривает «длительные тюремные сроки» для вандалов.